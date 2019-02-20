Путин заявил о необходимости приготовиться к отключению РФ от интернета

России нужно быть готовой к тому, что она может оказаться отключенной от мировой сети интернет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме", - прокомментировал вероятность изоляции России в Сети глава государства.

Однако, по его мнению, западные страны "сто раз подумают, прежде чем это сделать", поскольку такое решение может нанести "колоссальный ущерб" им самим, передает ТАСС заявление Путина на встрече с представителями российских СМИ.

Что касается подготовки к такому повороту событий, то речь идет о создании таких сегментов сети, "которые ни от кого не зависят".

Напомним, так называемый законопроект о суверенном интернете уже прошел первое чтение в Госдуме. "Главный спектр этого закона - создание центра информационных угроз, который должен обеспечить качество маршрутизации трафика, которым пользуются граждане РФ", - пояснил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.