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20.02.2019 20:11
Рубрика: Digital

Путин заявил о необходимости приготовиться к отключению РФ от интернета

России нужно быть готовой к тому, что она может оказаться отключенной от мировой сети интернет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме", - прокомментировал вероятность изоляции России в Сети глава государства.

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Однако, по его мнению, западные страны "сто раз подумают, прежде чем это сделать", поскольку такое решение может нанести "колоссальный ущерб" им самим, передает ТАСС заявление Путина на встрече с представителями российских СМИ.

Что касается подготовки к такому повороту событий, то речь идет о создании таких сегментов сети, "которые ни от кого не зависят".

Напомним, так называемый законопроект о суверенном интернете уже прошел первое чтение в Госдуме. "Главный спектр этого закона - создание центра информационных угроз, который должен обеспечить качество маршрутизации трафика, которым пользуются граждане РФ", - пояснил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Путину рассказали об интернете на Курилах
Digital Интернет Президент Законодательство об интернете
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