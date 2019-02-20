Гидрометцентр: На Москву надвигается сильная метель

Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона о кратковременном похолодании и приближающейся метели.

По данным синоптиков, ближайшей ночью в Москве выпадет мокрый снег, а температура воздуха опустится до 0...-2 градусов.

При этом в четверг днем снегопад усилится. "Местами закружит метель при ветре до 13-18 м/с", - отметили в Гидрометцентре.

В пятницу также прогнозируется сильный северный ветер с метелью. Температура воздуха опустится до -12 градусов ночью, днем - до -10 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы. "На ближайшую декаду на большей части страны температура выше нормы", - сообщил "Российской газете" и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.