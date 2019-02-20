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20.02.2019 18:24
Рубрика: Дороги

В Подмосковье открыли дорогу имени авиаконструктора Селезнева

Текст: Ирина Рыбникова
В подмосковной Дубне построили дорогу, которая начинается в Московской области, а заканчивается - в Тверской. Она является продолжением моста через Волгу, открытого в Дубне пару месяцев назад, и уже носит имя выдающего советского и российского авиаконструктора Игоря Селезнева.
Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Дубна" Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Дубна"
Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Дубна"

"Это очень важный логистический участок, и я хотел бы поблагодарить всех, кто оказывал поддержку и принимал участие в строительстве дороги: федеральные, областные и местные власти, управляющую компанию особой экономической зоны "Дубна" и отдельно - строителей за качественную работу", - сказал на торжественном открытии объекта генеральный директор ОЭЗ Антон Афанасьев.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Новая дорога дает импульс дальнейшему динамичному развитию левобережной площадки особой экономической зоны. Сегодня здесь планируется размещение 40 предприятий. Семь из них уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, 14 ведут строительство, а пять резидентов начнут его в 2019 году", - отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, также приехавший на открытие дороги. Он добавил, этот дорожный объект имеет важное значение для развития и особой экономической зоны "Дубна", и одноименного наукограда, и региона в целом.

Новая дорога протяженностью почти два километра имеет по две полосы движения в обе стороны, тротуары, 230 опор наружного освещения и шесть остановок общественного транспорта.

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#дороги