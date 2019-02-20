В Подмосковье открыли дорогу имени авиаконструктора Селезнева

В подмосковной Дубне построили дорогу, которая начинается в Московской области, а заканчивается - в Тверской. Она является продолжением моста через Волгу, открытого в Дубне пару месяцев назад, и уже носит имя выдающего советского и российского авиаконструктора Игоря Селезнева.

"Это очень важный логистический участок, и я хотел бы поблагодарить всех, кто оказывал поддержку и принимал участие в строительстве дороги: федеральные, областные и местные власти, управляющую компанию особой экономической зоны "Дубна" и отдельно - строителей за качественную работу", - сказал на торжественном открытии объекта генеральный директор ОЭЗ Антон Афанасьев.

"Новая дорога дает импульс дальнейшему динамичному развитию левобережной площадки особой экономической зоны. Сегодня здесь планируется размещение 40 предприятий. Семь из них уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, 14 ведут строительство, а пять резидентов начнут его в 2019 году", - отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, также приехавший на открытие дороги. Он добавил, этот дорожный объект имеет важное значение для развития и особой экономической зоны "Дубна", и одноименного наукограда, и региона в целом.

Новая дорога протяженностью почти два километра имеет по две полосы движения в обе стороны, тротуары, 230 опор наружного освещения и шесть остановок общественного транспорта.