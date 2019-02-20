Власти Москвы нашли площадку для Национального космического центра

Национальный космический центр в Москве могут открыть на территории завода имени Хруничева. Об этом в своем Twitter написал мэр Сергей Собянин по итогам Послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

Создание космического центра было одним из ключевых поручений главы государства. "Лучше всего для этого подходит завод имени Хруничева, - заявил Собянин. - Открытие центра позволит сохранить это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон".

Глава города также отметил, что значительная часть заводской территории фактически не используется по назначению, да и сам центр Хруничева находится в сложном положении. "Это плачевное зрелище", - подчеркнул Собянин.

Отметим, что президент поручил создание нового центра правительству Москвы и госкорпорации "Роскосмос".