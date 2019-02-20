Президент России Владимир Путин поручил сформировать Национальный космический центр. Об этом глава государства заявил в ежегодном Послании Федеральному Собранию​​​.

- Поручаю "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы - коллеги приходили ко мне, докладывали, хороший проект - сформировать Национальный космический центр, - сказал президент.

Как отметил Владимир Путин, центр должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли.

Также президент заявил о необходимости кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Это нужно для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования Земли.

В своем Послании Владимир Путин также сказал о том, что необходимо запустить масштабную программу национального уровня в области искусственного интеллекта.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.