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20.02.2019 20:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии продлили сроки аукциона по продаже акций АО "Тепличное"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Фонд имущества Республики Мордовия сообщил о продлении срока приема заявок и изменении даты подведения итогов аукциона по продаже пакета акций АО "Тепличное". Заявки на участие в аукционе принимаются по 15 марта текущего года - кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Рассмотрение заявок претендентов пройдет 19 марта в одиннадцать часов по московскому времени. Сам аукцион состоится 21 марта в 15 часов.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия планирует стать крупнейшим производителем роз в РФ

Напомним, что акционерное общество "Тепличное" - современное предприятие АПК, специализирующееся на производстве, переработке и реализации овощей открытого и закрытого грунта. Благодаря круглогодичному режиму производства, широкому ассортименту продукции и ее высокому качеству, "Тепличное" уже много лет лидирует на рынке республики по производству овощей. Своя торговая сеть с 13 магазинами в Саранске позволяет предприятию в кратчайшие сроки обеспечивать потребителей свежей продукцией.

По итогам 2018 года объемы реализации продукции "Тепличного" превысили 1,55 миллиарда рублей. При этом 90 процентов от этой суммы составляет выручка от продажи овощей закрытого грунта, остальное - продукция открытого грунта, овощные консервы и прочее.

Кстати

Сведения о пакете акций АО "Тепличное" и условия продажи содержатся в информационном сообщении о проведении аукциона в газете "Известия Мордовии" от 22.01.2019 г. №6 (25.758), а также на сайтах Продавца: http://firm.e-mordovia.ru, http://www.e-mordovia.ru, https://torgi.gov.ru; (извещение №220119/1227739/01 от 22.01.2019).

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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