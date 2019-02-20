Омский аэропорт вынесут за черту города

В Омской области появятся новые воздушные ворота. Минтранс России одобрил проект реконструкции аэропорта Омск-Федоровка, который не могут достроить уже несколько десятков лет.

- Общая стоимость проекта составит 27,2 миллиарда рублей, - сообщает администрация Омской области. - 5,3 миллиарда рублей регион готов выделить из областного бюджета. Еще 11,2 миллиарда рублей область просит у федерального бюджета. Построенные на эти деньги объекты перейдут в федеральную собственность. 10,7 миллиардов рублей в строительство аэропорта готовы инвестировать компании "Новапорт" и "Аэропорты регионов".

Решение о переносе аэропорта за черту Омска было принято еще в 1979 году. Глиссада действующей воздушной гавани проходит над центром города, что небезопасно. К тому же седьмая зона аэродромной территории охватывает одну треть Омска, где проживает более 600 тысяч человек. Строительство новых объектов здесь категорически запрещено.

- При переносе аэропорта Омск-Центральный в городе освобождается около 650 гектаров земли, где часть можно использовать под строительство жилой и нежилой недвижимости, - заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

До 1991 года в Федоровке были построены и введены более десяти зданий и сооружений нового аэропорта. Однако из-за недостатка финансирования стратегический объект был заморожен. Попытки возобновить стройку предпринимались неоднократно. Последняя - к 300-летнему юбилею Омска. В конце концов омичи уже перестали верить в то, что с Федоровки когда-нибудь взлетят самолеты. Многолетний недострой превратился в интернет-мем, как и омское метро.

Между тем, пропускная способность аэропорта Омск Центральный близка к пределу. По международному терминалу она ограничена 300-ми пассажирами в час, а по внутреннему - 700-ми пассажирами в час. По данным экспертов пассажиропоток в 1,5 миллиона человек является для действующей воздушной гавани критичным. Нагрузка уже сказывается на качестве и скорости обслуживания самолетов. Требование перевозчиков по обеспечению оборотного времени рейса в 30 минут не может быть выполнено из-за ограничений и по факту превышается в два раза. Это делает местный аэропорт менее привлекательным для авиакомпаний.

Минтранс России поддержал предложенную правительством Омской области концепцию реконструкции проекта. Впрочем, точная дата "разморозки" Омск-Федоровки пока не называется.

Кстати

В настоящее время в России осталось всего два города, где аэропорты находятся черте мегаполиса - Иркутск и Омск.