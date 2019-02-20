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20.02.2019 20:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вернулась из прошлого

"РГ" помогла пожилой женщине поменять советский паспорт на новый
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя № 39(7797)
Омичка Галина Абаскалова, которой уже давно перевалило за шестьдесят, из-за бюрократической волокиты была вынуждена жить по паспорту СССР. И только теперь, спустя почти два десятка лет, ей наконец выдали новый документ. В том числе и благодаря вмешательству "РГ".
Галина Абаскалова наконец получила свой первый в жизни паспорт Российской Федерации. Фото: Светлана Сибина Галина Абаскалова наконец получила свой первый в жизни паспорт Российской Федерации. Фото: Светлана Сибина
Галина Абаскалова наконец получила свой первый в жизни паспорт Российской Федерации. Фото: Светлана Сибина

Лапша на батарее

По словам омички, без ликвидного документа она была буквально как без рук. Пожилая женщина не только не могла оформить положенную ей государственную пенсию, льготы, но и устроиться на работу. Перед гражданкой без паспорта захлопнулись и многие другие двери. Она лишилась возможности записаться на прием к врачу, купить билет на поезд. Даже приобрести телефон с симкой, чтобы кому-то позвонить, она не могла.

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Многолетнее хождение по паспортным столам и чиновничьим кабинетам давно превратилось в безвыходную рутину. Из-за безденежья омичка была вынуждена собирать на свалках пластик, стекло и бумагу, чтобы сдавать в пункты приема вторсырья.

- На сдаче вторсырья я зарабатываю около тысячи рублей в месяц. А долги за воду в пятьдесят раз больше.

Несколько лет назад ее вообще отключили, но квитанции почему-то продолжают приходить. Электричество тоже обрезали. Хорошо хоть отопление оставили. Воду она брала у знакомой, живущей на соседней улице. Денег хватало только на хлеб и дешевую китайскую лапшу.

- Заливаю ее холодной водой. Ставлю на батарею. И через пару часов можно есть, - грустно улыбается Галина Петровна.

Штамп преткновения

Сухонькая, с голубоватой кожей и провалившимися глазами, она выглядит намного старше своих 63 лет. Говорит, что осталась совсем одна и помочь ей совершенно некому. В свое время в пользу больной сестры она отказалась от квартиры родителей. Но сестра умерла, а племянники, получив наследство, от родной тети сразу открестились. Ни слуху ни духу.

В Омске Галина Петровна живет уже три десятка лет. Сюда к родителям она переехала из Новосибирской области, где после школы окончила торговый техникум. Но из-за кроткого характера работать по специальности не смогла. "Нам нужны боевые продавцы, а не Настеньки", - заявляли завмаги. Личную жизнь не устроила. Решила поискать счастья на омской земле, но и здесь оно ей не улыбнулось. Работу предлагали низкой квалификации, но она не отказывалась. Потом устроилась вахтером в общежитие крупной строительной организации, где спустя время ей выделили комнату.

Фото: iStock
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Все бы хорошо, но после перестройки предприятия стали отказываться от социального балласта. Общежитие пошло по рукам, а потом и вовсе потеряло статус. В документах образовалась полная неразбериха. В списке жертв коммунального коллапса оказалась и Галина Петровна.

- Я не стала участвовать в разборках, ведь в моем паспорте стоял штамп с пропиской. Считала, что это гарантия моего права на жилье. И спохватилась только тогда, когда пошла его менять. Оказалось, что штамп еще ничего не значит. Чиновники стали требовать ордер и другие подтверждающие прописку документы. Но в "Сибнеф­техиммонтаже", на балансе которого изначально находилось общежитие, выдать справку о предоставлении мне жилья отказались. Заявили, что теперь с них взятки гладки. Новые владельцы тоже не смогли помочь.

Куда бы ни обращалась омичка, везде ей давали от ворот поворот. При этом все эти годы в списках жильцов дома она официально значилась и приходящие квитанции аккуратно оплачивала. А в 2003 году в банке, где она получала зарплату, сообщили, что больше по старому паспорту денег не дадут. Круг замкнулся.

Лед тронулся

Впрочем, мир не без добрых людей. Не так давно в бывшем общежитии, а ныне жилом доме на улице Марка Никифорова, 3, более сорока лет не знавшем ремонта, появилась новая старшая по дому. Молодая женщина решила наконец навести здесь порядок. А для начала - поближе познакомиться с жильцами, в том числе и с "бомжом" - так окрестили Галину Петровну соседи.

- Я узнала грустную историю этой трудолюбивой, скромной женщины, которая стала жертвой обстоятельств, и решила помочь, - сказала "РГ" Елена Мороз. - А поскольку один в поле не воин, подключить местных телевизионщиков и "Российскую газету". И лед тронулся.

Об истории Абаскаловой сразу узнали и в Пенсионном фонде, и в коммунальных службах, и в правоохранительных органах.

- Полицейские разобрались в ситуации и оказали ей помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Благодаря акции "Милосердие" штрафовать не стали.

На днях Галина Петровна получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь она сможет оформить и положенную ей государственную пенсию, и льготы.

После того как эта история получила широкую огласку, омичке начали помогать не только чиновники, но и простые горожане.

Ей несут продукты, одежду, помогают деньгами.

- Пришла даже посылка из самого Санкт-Петербурга, - улыбается Галина Петровна. - Я даже не знала, что вокруг так много добрых людей. Спасибо всем моим помощникам. Особая благодарность Леночке Мороз. Если бы не ее идея обратиться к журналистам, наверное, все было бы гораздо сложнее. Сейчас же перед нами открываются все двери.

Сотрудники управляющей компании уже подключили Галине Абаскаловой горячую воду. Коммунальные службы умерили долги. В Пенсионном фонде, куда она обратится с новым паспортом, "Российской газете" пообещали, что включат зеленый свет и выдадут удостоверение без всяких проволочек.

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