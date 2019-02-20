"РГ" помогла пожилой женщине поменять советский паспорт на новый

Омичка Галина Абаскалова, которой уже давно перевалило за шестьдесят, из-за бюрократической волокиты была вынуждена жить по паспорту СССР. И только теперь, спустя почти два десятка лет, ей наконец выдали новый документ. В том числе и благодаря вмешательству "РГ".

Лапша на батарее

По словам омички, без ликвидного документа она была буквально как без рук. Пожилая женщина не только не могла оформить положенную ей государственную пенсию, льготы, но и устроиться на работу. Перед гражданкой без паспорта захлопнулись и многие другие двери. Она лишилась возможности записаться на прием к врачу, купить билет на поезд. Даже приобрести телефон с симкой, чтобы кому-то позвонить, она не могла.

Многолетнее хождение по паспортным столам и чиновничьим кабинетам давно превратилось в безвыходную рутину. Из-за безденежья омичка была вынуждена собирать на свалках пластик, стекло и бумагу, чтобы сдавать в пункты приема вторсырья.

- На сдаче вторсырья я зарабатываю около тысячи рублей в месяц. А долги за воду в пятьдесят раз больше.

Несколько лет назад ее вообще отключили, но квитанции почему-то продолжают приходить. Электричество тоже обрезали. Хорошо хоть отопление оставили. Воду она брала у знакомой, живущей на соседней улице. Денег хватало только на хлеб и дешевую китайскую лапшу.

- Заливаю ее холодной водой. Ставлю на батарею. И через пару часов можно есть, - грустно улыбается Галина Петровна.

Штамп преткновения

Сухонькая, с голубоватой кожей и провалившимися глазами, она выглядит намного старше своих 63 лет. Говорит, что осталась совсем одна и помочь ей совершенно некому. В свое время в пользу больной сестры она отказалась от квартиры родителей. Но сестра умерла, а племянники, получив наследство, от родной тети сразу открестились. Ни слуху ни духу.

В Омске Галина Петровна живет уже три десятка лет. Сюда к родителям она переехала из Новосибирской области, где после школы окончила торговый техникум. Но из-за кроткого характера работать по специальности не смогла. "Нам нужны боевые продавцы, а не Настеньки", - заявляли завмаги. Личную жизнь не устроила. Решила поискать счастья на омской земле, но и здесь оно ей не улыбнулось. Работу предлагали низкой квалификации, но она не отказывалась. Потом устроилась вахтером в общежитие крупной строительной организации, где спустя время ей выделили комнату.

Все бы хорошо, но после перестройки предприятия стали отказываться от социального балласта. Общежитие пошло по рукам, а потом и вовсе потеряло статус. В документах образовалась полная неразбериха. В списке жертв коммунального коллапса оказалась и Галина Петровна.

- Я не стала участвовать в разборках, ведь в моем паспорте стоял штамп с пропиской. Считала, что это гарантия моего права на жилье. И спохватилась только тогда, когда пошла его менять. Оказалось, что штамп еще ничего не значит. Чиновники стали требовать ордер и другие подтверждающие прописку документы. Но в "Сибнеф­техиммонтаже", на балансе которого изначально находилось общежитие, выдать справку о предоставлении мне жилья отказались. Заявили, что теперь с них взятки гладки. Новые владельцы тоже не смогли помочь.

Куда бы ни обращалась омичка, везде ей давали от ворот поворот. При этом все эти годы в списках жильцов дома она официально значилась и приходящие квитанции аккуратно оплачивала. А в 2003 году в банке, где она получала зарплату, сообщили, что больше по старому паспорту денег не дадут. Круг замкнулся.

Лед тронулся

Впрочем, мир не без добрых людей. Не так давно в бывшем общежитии, а ныне жилом доме на улице Марка Никифорова, 3, более сорока лет не знавшем ремонта, появилась новая старшая по дому. Молодая женщина решила наконец навести здесь порядок. А для начала - поближе познакомиться с жильцами, в том числе и с "бомжом" - так окрестили Галину Петровну соседи.

- Я узнала грустную историю этой трудолюбивой, скромной женщины, которая стала жертвой обстоятельств, и решила помочь, - сказала "РГ" Елена Мороз. - А поскольку один в поле не воин, подключить местных телевизионщиков и "Российскую газету". И лед тронулся.

Об истории Абаскаловой сразу узнали и в Пенсионном фонде, и в коммунальных службах, и в правоохранительных органах.

- Полицейские разобрались в ситуации и оказали ей помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Благодаря акции "Милосердие" штрафовать не стали.

На днях Галина Петровна получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь она сможет оформить и положенную ей государственную пенсию, и льготы.

После того как эта история получила широкую огласку, омичке начали помогать не только чиновники, но и простые горожане.

Ей несут продукты, одежду, помогают деньгами.

- Пришла даже посылка из самого Санкт-Петербурга, - улыбается Галина Петровна. - Я даже не знала, что вокруг так много добрых людей. Спасибо всем моим помощникам. Особая благодарность Леночке Мороз. Если бы не ее идея обратиться к журналистам, наверное, все было бы гораздо сложнее. Сейчас же перед нами открываются все двери.

Сотрудники управляющей компании уже подключили Галине Абаскаловой горячую воду. Коммунальные службы умерили долги. В Пенсионном фонде, куда она обратится с новым паспортом, "Российской газете" пообещали, что включат зеленый свет и выдадут удостоверение без всяких проволочек.