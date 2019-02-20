Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео

Испытания беспилотного подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео.

Минобороны продемонстрировало подготовку комплекса к пуску и сам испытательный пуск. Судя по всему, "Посейдон" запускали из контейнера, имитирующего отсек подводной лодки-носителя.

Напомним, сегодня в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка-носитель"Посейдона".

Кроме того, недавно стало известно, что "Посейдон" скоро пройдет заводские ходовые испытания. Они намечены на 2019 год. Завершившиеся испытания ядерной энергетической установки комплекса подтвердили его невероятные возможности.

Тактико-технические характеристики "Посейдона" засекречены. Считается, что он сможет развивать скорость около 200 километров в час и действовать на глубине более одного километра. При этом комплекс может активно маневрировать, что делает его перехват маловероятным.