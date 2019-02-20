Названы лучшие направления для экскурсионного туризма

Петербург признан лучшим направлением для экскурсионного туризма. Как сообщает агентство "Турстат", проводившее опрос накануне отмечаемого 21 февраля дня экскурсовода, 30 процентов респондентов готовы отправиться на экскурсию именно в Северную столицу.

Москва и Подмосковье заняли вторую строчку рейтинга, получив 15 процентов голосов.

Третье и четвертое место поделили Тульская и Ярославская области. Экскурсии, посвященные истории древнерусских княжеств оценили 11 процентов респондентов.

На юге России лидирующие позиции занимает Краснодарский край, получивший 7 процентов голосов.

Также в рейтинг вошли Вологодская, Ленинградская, Калининградская и Владимирская области, за них проголосовали по 4 процента опрошенных.