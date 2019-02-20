Модульные патрульные корабли - "стелсы" и субмарины, которые называют "черными дырами" морей, укрытые от штормов фантастическими молами, - такой корреспонденты "РГ" увидели Новороссийскую военно-морскую базу.

Обычно для краткости ее называют Геопорт. Пытаться расшифровать это название не стоит, иначе "Гугл" вас запутает. Почему же Геопорт? В послевоенное время в Цемесской бухте Новороссийска базировались подводные лодки министерства рыбного хозяйства, была стоянка гидрографических судов. Отсюда и приставка "гео".

Сегодня Геопорт - самая глубоководная, передовая и защищенная военно-морская гавань нашего флота. Соблюдение жестких сроков исполнения работ по модернизации объекта на особом контроле у министра обороны Сергея Шойгу.

Если посмотреть на него из космоса, то перед вашими глазами 17 га акватории, которую "охватывают" два мола. Западный длиной 850 метров, Восточный - 1400. Они образуют периметр базы. Но если хотите осознать истинный масштаб проекта - придется раскрепостить фантазию. На снимках вы видите не молы, а лишь верхушку "айсберга". Под ним 25-27 метров воды. Еще ниже - ил, толщина которого доходит до 15 метров. Ниже - дно, скалистый грунт.

Если военно-морская база - это крепость, то мол - это ее крепостные стены. Нижняя часть Восточного мола уходит в скальные породы на 12 метров! Не крепость, а суперкрепость. Такие стены даже на суше построить непросто. А их сооружали в море.

Если упрощенно, то делается это так. Мол стоит на громадных сваях. Основа сваи - стальная труба диаметром 1420 мм. Их ставят как забор-частокол: в два ряда, под наклоном друг к другу. Такое расположение обеспечивает максимальную устойчивость конструкции.

Гигантские стальные трубы физически невозможно завезти в порт целиком. Просто нет таких дорог и перекрестков, которые позволят транспортировать 50-метровую сваю. Поэтому их привозят на берег по частям и сваривают перед погрузкой на суда. Покрывая антикоррозийной краской в четыре слоя. Заключительную секцию приваривают уже на воде, подвесив на кране. При этом погрешность при сварке в 1-1,5 мм - непозволительная роскошь.

Трубу-сваю опускают в море и виброударами как бы вкручивают в дно. Затем в трубу опускают бур, чтобы вбить в скальный грунт. После чего в трубе устанавливают арматурный каркас и заполняют гидротехническим бетоном. Все, теперь это сверхпрочная свая. Которая простоит в воде от полувека и дольше.

На борту субмарины-невидимки. На базе подлодки неуязвимы, а уходя под воду, как будто исчезают в "черной дыре". Фото: Владимир Аносов/ РГ

К слову, бетон готовят на берегу, и чтобы он не застыл (на заполнение каждой сваи уходит до 90 кубов), у строителей есть не больше 6 часов: за это время надо успеть погрузить раствор на судно и вывезти к месту установки очередной секции мола. На установленные сваи монтируют стальные двутавровые балки, ограждают волноотбивными стенками и волнозащитными экранами...

Давайте еще раз окинем взглядом Геопорт. Теперь уже полоски молов вам не кажутся просто полосками, не так ли? Мысленно видим грандиозное сооружение: под водой 44,5 км стальных труб-свай, 300 тысяч кубометров бетона. Подводная часть мола - это конструкция размером с 16-этажный дом.

И не забывайте: стройка в морской воде. Причем бороться нужно не только с природой. Здесь разыгрались великие сражения времен Великой Отечественной. Мины, снаряды и бомбы строители находят до сих пор.

Во время строительства 1400-метрового Восточного мола строители несколько раз натыкались на авиабомбы.

"Конечно, предварительно флот проводит в акватории работы по снятию минной опасности, - рассказывает один из инженеров. - Но бои здесь шли жестокие. И на такой глубине, да еще в толще ила приборы могут пропустить обросшую ракушками бомбу. На моей памяти было не меньше трех случаев, когда во время бурения мы на них натыкались. Опускаем оболочки свай, начинаем бурение. Достаем бур, а на его стабилизаторах - застрявшие авиационные бомбы".

Район оперативно закрывали для плавания, вызывали флотских специалистов, которые подрывали находки на дне.

Замечу, что многолетняя борьба с минной опасностью - реальность всех портов и гаваней, где шли морские сражения.

А еще при обследовании акватории выяснилось, что на дне лежит... гражданская субмарина "Бентос-300". Таких подводных лодок (проект 1603) в Советском Союзе построили две: это научные лаборатории, способные погружаться на 400 метров.

Во времена, когда все рушилось, одна лодка оказалась не у дел и затонула на мелководье. Как раз в том месте, где нужно было строить мол. 510-тонный "Бентос" пришлось резать на 6-метровой глубине и поднимать краном по частям. Но техники, способной доставать из воды груды металла, не было. Инженерам пришлось на месте изобретать способы и технологии.

Пишу это, чтобы напомнить, насколько непрост труд тех, кто создает такие базы. И тех, кто на них сегодня несет службу.

Корабль проекта 22160: почти не виден на экранах радаров, вооружение модульное, т.е. на его борту именно то оружие, которое нужно для выполнения задачи. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Предвижу вопрос скептика: ну построили чудо-молы. Что с того? В мире и не такое строят. А вот это - заблуждение от недостатка знаний. Восполним пробел: по сложности и масштабу мол в Геопорту - объект из топ-5 самых масштабных гидротехнических объектов на планете.

Зачем он нам? Цемесская бухта - незамерзающая глубоководная гавань. Но зимой и осенью кораблям угрожает ураганы "Бора". Корабли вынуждены уходить штормовать в море. Точнее - раньше уходили. Теперь шторм бушует за оградительными молами. Даже когда в море гуляют 6-метровые волны (не каждый год, но бывают), внутри гавани лишь небольшая зыбь.

Наверное, это дорого? Конечно. Но по молам проложены коммуникации: для обеспечения кораблей водой, воздухом высокого давления, электроэнергией, ГСМ. Без всего этого раньше корабли изводили свой небезграничный ресурс. Один раз вложились - и наступают десятилетия экономии.

А еще береговая линия укреплена гексобитами - это огромные бетонные блоки, чья конфигурация рассчитана на ослабление удара волны. Здесь свыше 30 тысяч гексобитов.

Ну и изюминка: гавань внутри гавани для подводных лодок. В Геопорте можно разместить до семи субмарин проекта 636.3. В обиходе их чаще называют новым поколением "Варшавянок".

Сегодня Геопорт - это 17 га Черного моря, которые опоясывают гигантские молы. Под их защитой - гавань для новейших кораблей и подлодок-невидимок

Подводное водоизмещение 3,1 тыс. тонн; глубина погружения - до 300 м; скорость под водой - 20 узлов (37 км/ч). Уходя под воду, они исчезают с экранов сонаров. За что их и называют "черными дырами". Экипаж - 52 человека, что говорит о значительной роботизации. Главное оружие - ракеты "Калибр-ПЛ", которые невозможно перехватить. Именно ими мы не раз успешно разрушали объекты террористов на территории Сирии. Кстати, первые пуски "Калибров-ПЛ" были с борта подлодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота. Ее мы и застали в Новороссийске.

Субмарины-невидимки, вооруженные "Калибрами", позволяют решать любые задачи. А молы новороссийской базы защищают подлодки не только от штормов, но и от торпед и пловцов-диверсантов.

Аналогию неприступной крепости можно дополнить другими штрихами: по побережью Новороссийска стоят полки воздушно-десантной дивизии, а небо прикрыто комплексами С-400.

Как результат: чужие здесь не ходят. Не летают. И не плавают.