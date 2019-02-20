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20.02.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму СК назвал обвиняемых в гибели матери с ребенком в лифте

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым завершило расследование и передало в суд материалы дела о гибели людей в кабине лифта, случившейся 2 марта 2018 года в Симферополе. Об это сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

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Обвинение предъявлено пятерым сотрудникам МУП "Центральный Жилсервис". Среди них директор, начальник участка по ремонту и обслуживанию лифтов, главный инженер, а также два электромеханика, непосредственно обслуживавшие лифт в котором погибли люди. Следствие считает, что два человека погибли в лифте из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками управляющей компании.

Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Эта статья УК предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до десяти лет. Теперь материалы следствия вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.

Напомним, 2 марта 2018 года в девятиэтажном доме на улице Балаклавской в Симферополе кабина лифта раздавила двух человек. Неисправные двери сначала зажали детскую коляску, в которой находился грудной ребенок. В это время кабина начала движение. Второй погибла мать младенца, также раздавленная кабиной лифта. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей и муж.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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