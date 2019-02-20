Власти Ялты аннулировали разрешение на застройку Советской площади

Мэр Ялты Алексей Челпанов сегодня отменил постановление бывшего главы администрации города, фактически узаконившее скандальную реконструкцию кинотеатра "Сатурн" за счет пристройки двух кинозалов. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Также отменены градостроительные условия, согласованные администрацией Ялты для застройщика 30 мая 2017 года. По словам Алексея Челпанова, чиновники мэрии разделяют возмущение горожан тем фактом, что застройщик приступил к строительным работам прямо на проезжей части, попутно уничтожая деревья.

- В администрацию поступают десятки обращений граждан, готовых выйти на акции протеста против этого наглого строительства, - заявил Челпанов. - Администрация уже внесла в суд ходатайство о запрете всех видов строительных работ на арендованной коммерсантами территории в обеспечение нашего иска. Мы категорически против такого масштабного и очень спорного строительства безо всяких общественных обсуждений и без учета мнения ялтинцев.

Напомним, градостроительный скандал разразился на площади Советской в самом центре курортной столицы. Еще в 2000-х площадь была передана в аренду частной структуре на 49 лет. И в границы арендованного участка вошли скверы и дороги.

Сейчас на рассмотрении суда находятся иски администрации города к фирме "Скай плаза" о расторжении договора и возврате муниципалитету арендованного этой фирмой земельного участка - площади Советской и прилегающих территорий, в том числе зеленых зон, дорог общего пользования.

Позицию мэрию поддержал Ялтинский горсовет в лице депутата, представляющего этот микрорайон, Любови Грибковой.

- Такие стройки возможно начинать только после проведения общественных слушаний, посоветовавшись с жителями города, - заявила она. - Разрешения на начало строительства выдавались прежним руководством Ялты втайне от депутатского корпуса и местных жителей. Я уверена, что и площадь Советская, и зоны зеленых насаждений общего пользования должны быть в собственности города.