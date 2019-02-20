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20.02.2019 16:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Ялты аннулировали разрешение на застройку Советской площади

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Мэр Ялты Алексей Челпанов сегодня отменил постановление бывшего главы администрации города, фактически узаконившее скандальную реконструкцию кинотеатра "Сатурн" за счет пристройки двух кинозалов. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Также отменены градостроительные условия, согласованные администрацией Ялты для застройщика 30 мая 2017 года. По словам Алексея Челпанова, чиновники мэрии разделяют возмущение горожан тем фактом, что застройщик приступил к строительным работам прямо на проезжей части, попутно уничтожая деревья.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- В администрацию поступают десятки обращений граждан, готовых выйти на акции протеста против этого наглого строительства, - заявил Челпанов. - Администрация уже внесла в суд ходатайство о запрете всех видов строительных работ на арендованной коммерсантами территории в обеспечение нашего иска. Мы категорически против такого масштабного и очень спорного строительства безо всяких общественных обсуждений и без учета мнения ялтинцев.

Напомним, градостроительный скандал разразился на площади Советской в самом центре курортной столицы. Еще в 2000-х площадь была передана в аренду частной структуре на 49 лет. И в границы арендованного участка вошли скверы и дороги.

Сейчас на рассмотрении суда находятся иски администрации города к фирме "Скай плаза" о расторжении договора и возврате муниципалитету арендованного этой фирмой земельного участка - площади Советской и прилегающих территорий, в том числе зеленых зон, дорог общего пользования.

Позицию мэрию поддержал Ялтинский горсовет в лице депутата, представляющего этот микрорайон, Любови Грибковой.

- Такие стройки возможно начинать только после проведения общественных слушаний, посоветовавшись с жителями города, - заявила она. - Разрешения на начало строительства выдавались прежним руководством Ялты втайне от депутатского корпуса и местных жителей. Я уверена, что и площадь Советская, и зоны зеленых насаждений общего пользования должны быть в собственности города.

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