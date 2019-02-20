На Ямале привьют полмиллиона оленей, чтобы избежать сибирской язвы

На Ямале началась весенняя вакцинация оленей против сибирской язвы. Всего в этом году в округе запланировано привить более полумиллиона животных, это две трети общего стада в 760 тысяч оленей. Прививку уже получили 1 900 рогачей.

Напомним, летом 2016 года на Ямале разразилась небывалая за 75 лет эпидемия сибирской язвы. Тогда погибли 2560 оленей, заразились 36 человек, один умер. Ученые связывают ее причины как раз с тем, что до этого в течение девяти лет вакцинация не проводилась.

Чтобы трагедия не повторилась, в округе стараются привить как можно большее количество оленей.

- Это настоящая масштабная кампания - поставить вакцину 500 тысячам животных, - говорит главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов. - Мы специально закупили дополнительно 18 единиц техники, чтобы бригады ветеринаров оперативно смогли добраться даже в самые отдаленные районы тундры. Важно, что животные сейчас находятся в хорошем физическом состоянии. И прививки не принесут им вреда.

К слову, оленеводы до недавних пор настороженно относились к прививочной компании, опасаясь падежа животных.

- В последние годы нам удается формировать у оленеводов чувство ответственности за здоровье животных, их обязанности по подгону стад к местам проведения вакцинации, - подчеркнул руководитель службы ветеринарии Ямала.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение рогачей индивидуальными бирками. Муниципальным районам присвоен свой числовой индекс на бирке, у каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность владельцу, данные о прививках.