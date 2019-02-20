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20.02.2019 11:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ямале привьют полмиллиона оленей, чтобы избежать сибирской язвы

Текст: Елена Мационг

На Ямале началась весенняя вакцинация оленей против сибирской язвы. Всего в этом году в округе запланировано привить более полумиллиона животных, это две трети общего стада в 760 тысяч оленей. Прививку уже получили 1 900 рогачей.

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Напомним, летом 2016 года на Ямале разразилась небывалая за 75 лет эпидемия сибирской язвы. Тогда погибли 2560 оленей, заразились 36 человек, один умер. Ученые связывают ее причины как раз с тем, что до этого в течение девяти лет вакцинация не проводилась.

Чтобы трагедия не повторилась, в округе стараются привить как можно большее количество оленей.

- Это настоящая масштабная кампания - поставить вакцину 500 тысячам животных, - говорит главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов. - Мы специально закупили дополнительно 18 единиц техники, чтобы бригады ветеринаров оперативно смогли добраться даже в самые отдаленные районы тундры. Важно, что животные сейчас находятся в хорошем физическом состоянии. И прививки не принесут им вреда.

К слову, оленеводы до недавних пор настороженно относились к прививочной компании, опасаясь падежа животных.

- В последние годы нам удается формировать у оленеводов чувство ответственности за здоровье животных, их обязанности по подгону стад к местам проведения вакцинации, - подчеркнул руководитель службы ветеринарии Ямала.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение рогачей индивидуальными бирками. Муниципальным районам присвоен свой числовой индекс на бирке, у каждого оленя появляется свой уникальный номер. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность владельцу, данные о прививках.

Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Сибирская язва в России
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