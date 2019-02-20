В Екатеринбурге повредили идеальный европейский газон

Самый идеальный в Екатеринбурге газон, возможно, повредила техника коммунальщиков. Точно известно это будет когда растает снег. А все дело в том, что рядом с ним велись ремонтные работы на кабельной линии.

Речь идет об образцовом участке на перекрестке улиц Малышева и Гоголя в центре города, благоустройством которого занимался бизнесмен Юрий Окунев. Уложенный по современной европейской технологии газон, побеждающий грязь, отметил блогер Илья Варламов, а его автора даже пригласили в федеральное министерство строительства и ЖКХ.

- Главное - газон должен быть ниже уровня асфальта. Хорошая гидроизоляция по краю и полное покрытие газона травой. Там, где она плохо растет, засыпаем поверхность измельченной корой. И обязательное ограждение, - пояснил в прошлом году предприниматель свою задумку "РГ".

Газон ушел под снег в хорошем состоянии. Каким он будет весной - неизвестно.

- Специалисты выполняли работы по восстановлению кабельной линии электропередачи на тротуаре. Раскопка проводилась вдоль жилого дома. Газон в зону земляных работ не попал, а использоваться для доступа спецтехники и размещения инвентаря, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской электросетевой компании.

Ремонт закончился вчера, пешеходную зону привели в порядок (грунт вывезли, траншеи зарыли). Пока стоят холода, это все, что можно сделать.

- Энергетики поддерживают контакт с автором проекта. С наступлением тепла они займутся восстановлением газона при участии флористов, если окажется, что спецтехника все же нарушила целостность ландшафта, - пообещали в компании.