Видео: инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить собаку

В мельтешении смешного и циничного, эротического и вирусного, страшного и провоцирующего видео, которое каждый день предлагает интернет, нам остро не хватает таких позитивных и светлых историй, примеров порядочности и умения сопереживать, благодаря которым мы и имеем право считать себя людьми.

В объектив видеорегистратора где-то в Челябинске попала маленькая дорожная сценка: на заснеженной обочине дороги нерешительно мялась крупная рыжая дворняга, чуть припадающая на левую переднюю ногу. Не решалась бежать наперерез непрерывно едущим автомобилям, видимо, памятуя какой-то неудачный прошлый опыт.

Инспектор ГИБДД, заметив растерянность животного, поступил, может быть, и не по уставу, но по совести: вышел на середину дороги, поднял жезл и остановил на несколько секунд движение машин.

Собака, сообразив, что настал ее черед, заковыляла через дорогу по своим собачьим делам и вскоре скрылась. Что она после этого будет думать о странных двуногих вообще и о тех, что с полосатыми жезлами и в светоотражающих жилетках - останется для нас тайной, но мы-то, люди, будем думать о себе чуть лучше.