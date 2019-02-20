Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 февраля 2019 г. 17:53
"Родина"
Текст: Николай Лысенков (кандидат исторических наук, главный специалист РГАСПИ) , Андрей Сорокин (кандидат исторических наук, директор РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы")
Родина - № 2(219)

"Фидель Кастро убил оленя, двух козлов и кабана..."

За рамками безмятежных архивных снимков - острая борьба в советских верхах
Как справедливо отмечает историк В.М. Магидов, "никакая человеческая фантазия, даже самая яркая и изобретательная, не в силах соперничать с подлинными кинофотодокументами"1. Лишнее тому подтверждение - снимки из архивного фонда украинского партийного лидера П.Е. Шелеста
Премьер-министр Республики Куба Ф. Кастро "на номере" во время охоты. 22 января 1964 г. Залесье. Фото: РГАСПИ. Ф. 666. Оп. 2. Д. 74.
Премьер-министр Республики Куба Ф. Кастро "на номере" во время охоты. 22 января 1964 г. Залесье. Фото: РГАСПИ. Ф. 666. Оп. 2. Д. 74.

Информация девять на двенадцать

Фотодокументы в исторических работах чаще всего приводятся как иллюстрации и не являются предметом самостоятельного анализа2. В то же время возможности их использования как исторического источника этим не исчерпываются. Академик И.Д. Ковальченко писал, что в источнике, помимо видимой его создателю, есть также информация, скрытая от его создателя, но которую может выявить исследователь3. Добиться этого можно методом сопоставления данного источника с другими. Например, фотодокументы, которые создавались для фиксации каких-то официальных мероприятий, развлечений, застолий, охоты, могут быть ценным источником по политической истории и истории повседневности, представлять интерес для смежных с исторической наукой дисциплин, таких как визуальная антропология, которая изучает поведение людей в "естественной обстановке их обитания"4.

Фото: В. Егоров, В. Савостьянов. РГАКФД. Арх. № 1-55150
Как 55 лет назад Фидель Кастро гостил у Никиты Хрущева

Фонд многолетнего партийного лидера УССР Петра Ефимовича Шелеста (1908-1996)5 в РГАСПИ располагает большим комплексом именно таких фотографий, многие из которых посвящены его частной жизни - отдыху, развлечениям, общению. Сделанные тогда фотографии могут многое рассказать об иерархии и взаимоотношениях высших руководителей СССР, об их привычках, времяпровождении. Кроме самих фото интерес представляют надписи Шелеста на оборотах снимков - уникальный источник, так как некоторые из описанных им подробностей отсутствуют в его мемуарах.

Этапы большого пути

Петр Ефимович Шелест.

До своего восхождения на политический Олимп Петр Ефимович Шелест работал на производстве, где вырос до должности директора Киевского авиационного завода.

В 1962 г. Шелест переходит на работу в ЦК КПУ на должность секретаря ЦК, а в следующем году становится уже первым секретарем ЦК КПУ и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. В качестве первого на Украине он сменил Н.В. Подгорного6, который уходил на повышение в Москву. По этому случаю 3 июля 1963 г. коллеги из ЦК КПУ организовали торжественные проводы.

Мы приземлимся за столом

На фото 3 - застолье, обязательный элемент советской повседневной культуры. Подгорный произносит тост. Рядом с ним сидят Шелест (по правую руку), Д.С. Коротченко7 (по левую руку). На обороте фотографии надпись рукой Шелеста: "Отъезд Н.В. в Москву. Прощальный обед с Н.В. Подгорным в загородной даче-резиденции".

Проводы Н.В. Подгорного (стоит) в Москву на повышение. 3 июля 1963 г. Киев. Ф. 666. Оп. 2. Д. 47 / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 47

Официальные визиты государственных деятелей строго регламентируются протоколом. Как обязательный компонент в них может входить и совместный отдых. Чем важнее гость, тем выше по статусу и участники такого отдыха. Так, когда 22 января 1964 г. в Киев приехал Фидель Кастро8, с ним в охотничье хозяйство Залесье под Киевом отправились первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и секретарь ЦК КПСС Подгорный. Поехал туда и Шелест - на правах радушного и хлебосольного хозяина. Кубинского лидера встречали в Киеве на вокзале. Из Киева высокие гости отправились в охотхозяйство Залесье.

Слева направо: П.Е. Шелест, Ф. Кастро, первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущев. Надпись рукой П.Е. Шелеста на обороте: "Охотхозяйство "Залесье". После удачной охоты. "Горячая" заправка перед отлетом Ф. Кастро в Архангельск". 22 января 1964 г. Залесье. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 68.

После удачного завершения охоты не грех подкрепиться: на фото 2 мы видим, что Хрущев и Кастро сидят за столом, а Шелест выступает в роли "виночерпия". Во время той охоты он убил оленя, двух козлов и кабана (больше всего трофеев было на счету Хрущева)9. Хрущев следил за состоянием непривычного к морозам Кастро и на всякий случай наливал ему.

В своих воспоминаниях Шелест подробно рассказал о заговоре против Хрущева, в который его вовлекли Подгорный и Л.И. Брежнев (о своем участии он очень сожалел впоследствии10). Незадолго до октябрьского пленума ЦК КПСС Хрущев прилетел отдохнуть в Крым. Там его встретил Шелест, которого о визите Хрущева предупредил Подгорный11. На фото 4, сделанном 2 октября 1964 г., Хрущев и Шелест сидят на плетеных стульях на поляне и беседуют. На обороте фотографии Шелест написал: "Н.С. Хрущев отдыхал в Крыму, попросил меня прилететь к нему. Накануне мы охотились в горах на муфлона и кабана. Ночью он уехал в Белогорский район на фазанью охоту. Туда поздно ночью приехал и я. Днем была хорошая охота, после мы с ним сидели на полянке, обсуждали разные вопросы. Подул свежий ветер, и Н.С. утром улетел на Кавказ, в Пицунду, - там отдыхал А. Микоян. До свержения его осталось всего 12 дней".

Н.С. Хрущев и П.Е. Шелест на отдыхе в Крыму. 2 октября 1964 г. Крым. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 142.

Брежневским курсом

Брежневское Политбюро тоже часто выезжало на охоту. Сам Леонид Ильич предпочитал Завидово12, но бывал в гостях и в Залесье под Киевом. Один из таких визитов состоялся всего через год после смещения Хрущева, в октябре 1965 г.13 Незадолго до этого Брежнев добился согласия Шелеста на назначение Щербицкого председателем Совета министров УССР вместо Казанца. Шелест пошел на назначение Щербицкого очень неохотно, и его подозрения оказались правильными - Владимир Васильевич был брежневской креатурой, и именно он впоследствии подсидел Шелеста на посту первого секретаря14.

На фото 6, сделанном 24 октября 1965 г. в Залесье, мы видим, как Брежнев и украинские партначальники жарят сало.

Первый секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, председатель Президиума Верховного Совета УССР Д.С. Коротченко, председатель Совета министров УССР В.В. Щербицкий, П.Е. Шелест, секретарь ЦК КПУ В.Г. Комяхов жарят сало в "Залесье". 24 октября 1965 г. / Личный архив Б.П. Шелеста.

Говорят, что рыбалка - вторая охота. В конце августа 1969 г. Шелест отдыхал в Крыму, ему позвонил Брежнев, отдыхавший в Сочи15, и пригласил вместе поохотиться и порыбачить в Астрахани. Вместе с ним туда прилетели Подгорный, А.Н. Косыгин, министр обороны А.А. Гречко. Из Астрахани они отправились вертолетами в дельту Волги, где жили в охотничьих домиках, охотились на гусей и рыбачили, поймали несколько осетров16. На фото 7 члены Политбюро на берегу реки: Подгорный в солнцезащитных очках, Косыгин в обуви для хождения по болотам, Брежнев в военной рубашке и Шелест в белой шляпе. На обороте надпись Шелеста: "Устье Волги, впадающее в Каспийское море, заповедные места. На отдыхе и рыбалке. На переднем плане Н. Подгорный, А. Косыгин, Л. Брежнев, П. Шелест".

"На отдыхе и рыбалке. На переднем плане Н. Подгорный, А. Косыгин, Л. Брежнев, П. Шелест". Август 1969 г. Астраханская обл. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 344.

Еще одна интересная фотография - члены Политбюро на зимней рыбалке в Завидово под Москвой в январе 1969 г. На фото 9 Косыгин помогает доставать сеть из проруби, рядом стоят и наблюдают П.М. Машеров17 (крайний слева), Щербицкий, Брежнев и Шелест (за спиной Косыгина).

Высокопоставленные руководители на подледной ловле. Январь 1969 г. Завидово. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 583.

Наши за рубежом

Отдых мог быть разных форматов. Кроме отдыха с высокопоставленными коллегами со строгим соблюдением иерархии был и неформальный отдых в семейном кругу. В августе 1965 г. Шелесты всей семьей отправились отдыхать в Югославию - Шелест, его жена И.П. Шелест, сыновья Борис и Виталий18 с женами. На снимке 10 Шелест позирует с пойманной рыбой в руке.

П.Е. Шелест с пойманной рыбой. Август 1965 г. Югославия. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 178.

Хотя субботники - это не отдых, но про них тоже можно сказать, что это неформальная обстановка. Фотографии субботника в Ботаническом саду АН УССР были сделаны 15 апреля 1972 г., всего за месяц до отставки Шелеста.

На снимке 11 Шелест позирует вместе с участницей субботника, на обороте надпись его рукой: "На субботнике с молодежью, закладка нового лесопарка".

П.Е. Шелест и девушка-комсомолка на субботнике в Ботаническом саду АН УССР. 15 апреля 1972 г. Киев. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 533.

Перевод из Украины в Москву в 1972 г. формально - на повышение, а на деле - в почетную отставку был тяжелым ударом для Шелеста19. Поработав год на новой должности зампреда Совета министров СССР, он ушел на пенсию20, но потом снова стал работать, вернулся на производство и стал руководить Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики. Повторно вышел на пенсию в 1985 г.21. К этому периоду относится последнее публикуемое фото 12, на котором Шелест в Приэльбрусье в феврале 1973 г.

П.Е. Шелест на канатной дороге в Приэльбрусье. Февраль 1973 г. / РГАСПИ Ф. 666. Оп. 2. Д. 588.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в фонде П.Е. Шелеста (Ф. 666. Оп. 2) и в личном архиве Б.П. Шелеста.

Автор публикации выражает благодарность Б.П. Шелесту и В.П. Шелесту за предоставленные материалы и высказанные замечания.

Фото: из личного архива
Разведчик Александр Феклисов напрямую связал Кеннеди и Хрущева

1. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. С. 242.
2. Там же. С. 242-243.
3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 123.
4. Магидов В.М. Указ. соч. С. 253-254.
5. Шелест Петр Ефимович (1908-1996) - первый секретарь ЦК КПУ (1963-1972), член Политбюро ЦК КПСС (1964-1973), заместитель председателя Совета министров СССР (1972-1973).
6. Подгорный Николай Викторович (1903-1983) - первый секретарь ЦК КПУ (1957-1963), член Политбюро ЦК КПСС (1960-1977), секретарь ЦК КПСС (1963-1965), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1965-1977).
7. Коротченко Демьян Сергеевич (1894-1969) - председатель Совета народных комиссаров и Совета министров УССР (1938-1939, 1947-1954), председатель Президиума Верховного Совета УССР (1954-1969).
8. Кастро Фидель Рус (1926-2016) - премьер-министр и председатель Совета министров Республики Куба (1959-2008), председатель Государственного совета (1976-2008), первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (1961-2011).
9. Шелест П.Е. Да не судимы будете... М., 1995. С. 185.
10. Там же. С. 204.
11. Там же. С. 218, 575.
12. Сюзанна Шаттенберг в своей книге о Брежневе утверждает, что он рассматривал охоту как средство самоутвердиться в качестве вожака в "мужском сообществе" Политбюро: "Брежнев стрелял лучше всех, обладал самыми красивыми женщинами и выглядел лучше всех". - Шаттенберг С. Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека и страны. М., 2018. С. 309-310.
13. Брежнев находился с визитом в Киеве с 22 по 25 октября 1965 г. по случаю вручения городу-герою "Золотой звезды". - Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи. В 3х тт. Т. 2. Записи секретарей Приемной Л.И. Брежнева. 1965-1982 гг. М., 2016. С. 80.
14. Шелест П.Е. Указ. соч. С. 254-255, 520. В рабочих записях Брежнева есть упоминание о его встрече с Шелестом, во время которой обсуждалось несколько кандидатур на пост председателя Совета министров УССР: А.П. Ляшко, В.В. Щербицкий, П.П. Козырь и Н.А. Соболь - именно в таком порядке, см. Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи. В 3х томах. Том 1. Леонид Брежнев. Рабочие и дневниковые записи. 1964-1982 гг. М., 2016. С. 99.
15. Брежнев находился на отдыхе в Астраханской области с 29 по 31 августа 1969 г., после чего он вернулся в Ялту. - Записи секретарей Приемной Л.И. Брежнева... С. 356.
16. Там же. С. 435.
17. Машеров Петр Миронович (1918-1980) - первый секретарь ЦК КП Белоруссии (1965-1980), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1966-1980).
18. Шелест (Мозговая) Ираида Петровна (1913-2007) - супруга П.Е. Шелеста. Шелест Борис Петрович (р. 1933) и Шелест Виталий Петрович (р. 1940) - сыновья П.Е. Шелеста и его первой жены Любови Банной (1912-1942).
19. Любопытно, как Брежнев утешал Шелеста: "У тебя в Москве будет все - моя личная дружба, ты всегда будешь моим домашним другом, будем вместе ездить на охоту" (Шелест П.Е. Указ. соч. С. 518-519). Но в рабочих записях Брежнева и записях секретарей его приемной какие-либо упоминания о встрече с Шелестом и о его смещении с поста первого секретаря ЦК КПУ в мае 1972 г. отсутствуют.
20. Там же. С. 563-566.
21. Там же. С. 577-578.

Темы дня:
#СССР
#Научная библиотека
Крестьянский бунт на родине Ленина был жестоко подавлен по его распоряжению
19.02.2019 Научная библиотека

"Безобразия в Симбирской губернии превосходят всякую меру..."

Первые годы советской власти сопровождались бесчисленными реквизициями и конфискациями. Проводимая политика военного коммунизма вызвала целый ряд массовых народных выступлений, в частности так называемое Чапанное восстание в Симбирской и Самарской губерниях

Зачем Всеволод Крестовский выдавал себя за бродягу
13.02.2019 Научная библиотека

"Бандитский Петербург" Всеволода Крестовского

В 1990-е годы чудесная сила телеэкрана вновь возродила интерес публики к позабытым, казалось бы, именам писателей "второго ряда". Один из них - Всеволод Владимирович Крестовский. Его криминальный бестселлер "Петербургские трущобы" был несколько раз переиздан огромными тиражами

Как дочь Петра I ставила на место европейских правителей
11.02.2019 История

Императрица Елизавета Петровна: "Поступки такой натуры весьма непристойны!"

Взошедшая на престол в результате дворцового переворота императрица Елизавета Петровна не сразу выработала внешнеполитический курс. Вскоре молодая империя стала серьезной силой, но все же воспринималась европейскими политиками как явление чужеродное и временное

#фотографии
Пишущий светом. Фотовыставка Ермолая Солженицына
06.02.2019 Дороги

Пишущий светом

Ермолай Солженицын - экономист, работает в "крутой" иностранной фирме, которая часто посылает его в командировки. Из них он привозит помимо выполненных заданий еще и фотографии, которые делает простенькой камерой. Очевидно, что эти снимки делал человек увлеченный, талантливый, умеющий очень внимательно наблюдать жизнь

"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка
01.02.2019 Cудьбы

Подпоручик Михаил Гринцевич: Закончил поход в Берлине. В 1941 году...

В Государственном военно-историческом архиве сохранилась поденная "Хроника полковой жизни" Кексгольмского полка с 1905 по 1910 год. В ней упоминаются абсолютно все, даже самые мелкие события и происшествия, но нет ни строчки о беспрецедентной фотосъемке. "Родина" попыталась выяснить, почему?

В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи
31.01.2019 Реликвии

В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи

В Ессентуках во время реконструкции крыши здания казначейства обнаружили уникальные фотографии семьи Николая II. Редкие кадры принадлежали одному из охранников царской семьи