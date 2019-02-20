"Фидель Кастро убил оленя, двух козлов и кабана..."

Как справедливо отмечает историк В.М. Магидов, "никакая человеческая фантазия, даже самая яркая и изобретательная, не в силах соперничать с подлинными кинофотодокументами"1. Лишнее тому подтверждение - снимки из архивного фонда украинского партийного лидера П.Е. Шелеста

Информация девять на двенадцать

Фотодокументы в исторических работах чаще всего приводятся как иллюстрации и не являются предметом самостоятельного анализа2. В то же время возможности их использования как исторического источника этим не исчерпываются. Академик И.Д. Ковальченко писал, что в источнике, помимо видимой его создателю, есть также информация, скрытая от его создателя, но которую может выявить исследователь3. Добиться этого можно методом сопоставления данного источника с другими. Например, фотодокументы, которые создавались для фиксации каких-то официальных мероприятий, развлечений, застолий, охоты, могут быть ценным источником по политической истории и истории повседневности, представлять интерес для смежных с исторической наукой дисциплин, таких как визуальная антропология, которая изучает поведение людей в "естественной обстановке их обитания"4.

Фонд многолетнего партийного лидера УССР Петра Ефимовича Шелеста (1908-1996)5 в РГАСПИ располагает большим комплексом именно таких фотографий, многие из которых посвящены его частной жизни - отдыху, развлечениям, общению. Сделанные тогда фотографии могут многое рассказать об иерархии и взаимоотношениях высших руководителей СССР, об их привычках, времяпровождении. Кроме самих фото интерес представляют надписи Шелеста на оборотах снимков - уникальный источник, так как некоторые из описанных им подробностей отсутствуют в его мемуарах.

Этапы большого пути

До своего восхождения на политический Олимп Петр Ефимович Шелест работал на производстве, где вырос до должности директора Киевского авиационного завода.

В 1962 г. Шелест переходит на работу в ЦК КПУ на должность секретаря ЦК, а в следующем году становится уже первым секретарем ЦК КПУ и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. В качестве первого на Украине он сменил Н.В. Подгорного6, который уходил на повышение в Москву. По этому случаю 3 июля 1963 г. коллеги из ЦК КПУ организовали торжественные проводы.

Мы приземлимся за столом

На фото 3 - застолье, обязательный элемент советской повседневной культуры. Подгорный произносит тост. Рядом с ним сидят Шелест (по правую руку), Д.С. Коротченко7 (по левую руку). На обороте фотографии надпись рукой Шелеста: "Отъезд Н.В. в Москву. Прощальный обед с Н.В. Подгорным в загородной даче-резиденции".

Официальные визиты государственных деятелей строго регламентируются протоколом. Как обязательный компонент в них может входить и совместный отдых. Чем важнее гость, тем выше по статусу и участники такого отдыха. Так, когда 22 января 1964 г. в Киев приехал Фидель Кастро8, с ним в охотничье хозяйство Залесье под Киевом отправились первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и секретарь ЦК КПСС Подгорный. Поехал туда и Шелест - на правах радушного и хлебосольного хозяина. Кубинского лидера встречали в Киеве на вокзале. Из Киева высокие гости отправились в охотхозяйство Залесье.

После удачного завершения охоты не грех подкрепиться: на фото 2 мы видим, что Хрущев и Кастро сидят за столом, а Шелест выступает в роли "виночерпия". Во время той охоты он убил оленя, двух козлов и кабана (больше всего трофеев было на счету Хрущева)9. Хрущев следил за состоянием непривычного к морозам Кастро и на всякий случай наливал ему.

В своих воспоминаниях Шелест подробно рассказал о заговоре против Хрущева, в который его вовлекли Подгорный и Л.И. Брежнев (о своем участии он очень сожалел впоследствии10). Незадолго до октябрьского пленума ЦК КПСС Хрущев прилетел отдохнуть в Крым. Там его встретил Шелест, которого о визите Хрущева предупредил Подгорный11. На фото 4, сделанном 2 октября 1964 г., Хрущев и Шелест сидят на плетеных стульях на поляне и беседуют. На обороте фотографии Шелест написал: "Н.С. Хрущев отдыхал в Крыму, попросил меня прилететь к нему. Накануне мы охотились в горах на муфлона и кабана. Ночью он уехал в Белогорский район на фазанью охоту. Туда поздно ночью приехал и я. Днем была хорошая охота, после мы с ним сидели на полянке, обсуждали разные вопросы. Подул свежий ветер, и Н.С. утром улетел на Кавказ, в Пицунду, - там отдыхал А. Микоян. До свержения его осталось всего 12 дней".

Брежневским курсом

Брежневское Политбюро тоже часто выезжало на охоту. Сам Леонид Ильич предпочитал Завидово12, но бывал в гостях и в Залесье под Киевом. Один из таких визитов состоялся всего через год после смещения Хрущева, в октябре 1965 г.13 Незадолго до этого Брежнев добился согласия Шелеста на назначение Щербицкого председателем Совета министров УССР вместо Казанца. Шелест пошел на назначение Щербицкого очень неохотно, и его подозрения оказались правильными - Владимир Васильевич был брежневской креатурой, и именно он впоследствии подсидел Шелеста на посту первого секретаря14.

На фото 6, сделанном 24 октября 1965 г. в Залесье, мы видим, как Брежнев и украинские партначальники жарят сало.

Говорят, что рыбалка - вторая охота. В конце августа 1969 г. Шелест отдыхал в Крыму, ему позвонил Брежнев, отдыхавший в Сочи15, и пригласил вместе поохотиться и порыбачить в Астрахани. Вместе с ним туда прилетели Подгорный, А.Н. Косыгин, министр обороны А.А. Гречко. Из Астрахани они отправились вертолетами в дельту Волги, где жили в охотничьих домиках, охотились на гусей и рыбачили, поймали несколько осетров16. На фото 7 члены Политбюро на берегу реки: Подгорный в солнцезащитных очках, Косыгин в обуви для хождения по болотам, Брежнев в военной рубашке и Шелест в белой шляпе. На обороте надпись Шелеста: "Устье Волги, впадающее в Каспийское море, заповедные места. На отдыхе и рыбалке. На переднем плане Н. Подгорный, А. Косыгин, Л. Брежнев, П. Шелест".

Еще одна интересная фотография - члены Политбюро на зимней рыбалке в Завидово под Москвой в январе 1969 г. На фото 9 Косыгин помогает доставать сеть из проруби, рядом стоят и наблюдают П.М. Машеров17 (крайний слева), Щербицкий, Брежнев и Шелест (за спиной Косыгина).

Наши за рубежом

Отдых мог быть разных форматов. Кроме отдыха с высокопоставленными коллегами со строгим соблюдением иерархии был и неформальный отдых в семейном кругу. В августе 1965 г. Шелесты всей семьей отправились отдыхать в Югославию - Шелест, его жена И.П. Шелест, сыновья Борис и Виталий18 с женами. На снимке 10 Шелест позирует с пойманной рыбой в руке.

Хотя субботники - это не отдых, но про них тоже можно сказать, что это неформальная обстановка. Фотографии субботника в Ботаническом саду АН УССР были сделаны 15 апреля 1972 г., всего за месяц до отставки Шелеста.

На снимке 11 Шелест позирует вместе с участницей субботника, на обороте надпись его рукой: "На субботнике с молодежью, закладка нового лесопарка".

Перевод из Украины в Москву в 1972 г. формально - на повышение, а на деле - в почетную отставку был тяжелым ударом для Шелеста19. Поработав год на новой должности зампреда Совета министров СССР, он ушел на пенсию20, но потом снова стал работать, вернулся на производство и стал руководить Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики. Повторно вышел на пенсию в 1985 г.21. К этому периоду относится последнее публикуемое фото 12, на котором Шелест в Приэльбрусье в феврале 1973 г.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в фонде П.Е. Шелеста (Ф. 666. Оп. 2) и в личном архиве Б.П. Шелеста.

Автор публикации выражает благодарность Б.П. Шелесту и В.П. Шелесту за предоставленные материалы и высказанные замечания.

1. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. С. 242.

2. Там же. С. 242-243.

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 123.

4. Магидов В.М. Указ. соч. С. 253-254.

5. Шелест Петр Ефимович (1908-1996) - первый секретарь ЦК КПУ (1963-1972), член Политбюро ЦК КПСС (1964-1973), заместитель председателя Совета министров СССР (1972-1973).

6. Подгорный Николай Викторович (1903-1983) - первый секретарь ЦК КПУ (1957-1963), член Политбюро ЦК КПСС (1960-1977), секретарь ЦК КПСС (1963-1965), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1965-1977).

7. Коротченко Демьян Сергеевич (1894-1969) - председатель Совета народных комиссаров и Совета министров УССР (1938-1939, 1947-1954), председатель Президиума Верховного Совета УССР (1954-1969).

8. Кастро Фидель Рус (1926-2016) - премьер-министр и председатель Совета министров Республики Куба (1959-2008), председатель Государственного совета (1976-2008), первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (1961-2011).

9. Шелест П.Е. Да не судимы будете... М., 1995. С. 185.

10. Там же. С. 204.

11. Там же. С. 218, 575.

12. Сюзанна Шаттенберг в своей книге о Брежневе утверждает, что он рассматривал охоту как средство самоутвердиться в качестве вожака в "мужском сообществе" Политбюро: "Брежнев стрелял лучше всех, обладал самыми красивыми женщинами и выглядел лучше всех". - Шаттенберг С. Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека и страны. М., 2018. С. 309-310.

13. Брежнев находился с визитом в Киеве с 22 по 25 октября 1965 г. по случаю вручения городу-герою "Золотой звезды". - Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи. В 3х тт. Т. 2. Записи секретарей Приемной Л.И. Брежнева. 1965-1982 гг. М., 2016. С. 80.

14. Шелест П.Е. Указ. соч. С. 254-255, 520. В рабочих записях Брежнева есть упоминание о его встрече с Шелестом, во время которой обсуждалось несколько кандидатур на пост председателя Совета министров УССР: А.П. Ляшко, В.В. Щербицкий, П.П. Козырь и Н.А. Соболь - именно в таком порядке, см. Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи. В 3х томах. Том 1. Леонид Брежнев. Рабочие и дневниковые записи. 1964-1982 гг. М., 2016. С. 99.

15. Брежнев находился на отдыхе в Астраханской области с 29 по 31 августа 1969 г., после чего он вернулся в Ялту. - Записи секретарей Приемной Л.И. Брежнева... С. 356.

16. Там же. С. 435.

17. Машеров Петр Миронович (1918-1980) - первый секретарь ЦК КП Белоруссии (1965-1980), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1966-1980).

18. Шелест (Мозговая) Ираида Петровна (1913-2007) - супруга П.Е. Шелеста. Шелест Борис Петрович (р. 1933) и Шелест Виталий Петрович (р. 1940) - сыновья П.Е. Шелеста и его первой жены Любови Банной (1912-1942).

19. Любопытно, как Брежнев утешал Шелеста: "У тебя в Москве будет все - моя личная дружба, ты всегда будешь моим домашним другом, будем вместе ездить на охоту" (Шелест П.Е. Указ. соч. С. 518-519). Но в рабочих записях Брежнева и записях секретарей его приемной какие-либо упоминания о встрече с Шелестом и о его смещении с поста первого секретаря ЦК КПУ в мае 1972 г. отсутствуют.

20. Там же. С. 563-566.

21. Там же. С. 577-578.