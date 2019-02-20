"Холодная война" оказала двойственное влияние на развитие спорта в СССР. Важным инструментом пропаганды социализма стали победы на международных соревнованиях и мировые рекорды. Погоню за рекордами стимулировали созданием системы материального вознаграждения. При этом значительная часть рекордов была фактически бесполезна, так как они были установлены в упражнениях, которые не входили в программы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Эти рекорды, позволявшие спортсменам заработать щедрые призовые, служили для руководителей Спорткомитета средством представить свою деятельность в приукрашенном виде.

Секретное постановление Совмина

После войны СССР активно участвовал в международных спортивных состязаниях, исход которых вызывал беспокойство в верхах. 16 июня 1948 г. было принято секретное постановление Совета Министров СССР "О мерах по устранению серьезных недостатков в работе Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР". Как "недостаток" было указано, что советским спортсменам принадлежит мало мировых рекордов. Перед Спорткомитетом была поставлена задача подготовить рекордсменов по всем видам спорта, способных в ближайшие годы "завоевать мировые рекорды по основным видам спорта (курсив мой. - Авт.)"1.

Пропаганда меняет курс

Для 1920-30-х гг. был показателен плакат художника Александра Дейнеки "Физкультурница" 1933 г., на котором удачно сформулирован девиз физкультурного движения в СССР: "Работать, строить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником - обязан".

После 1945 г. акценты в пропаганде спорта смещаются: на первый план выходит прославление спорта высших достижений. Тема овладения мировыми рекордами появилась в советском изобразительном искусстве еще в 1930-е гг., но в условиях "холодной войны" она обрела конкретную политическую направленность. Достаточно сравнить довоенный (В.И. Говорков "2я Всесоюзная физкультурная спартакиада профсоюзов СССР", 1935 г.) и послевоенный (А.И. Елагин "Все мировые рекорды должны быть наши!", 1948 г.) плакаты.

Композиция у Говоркова не способна донести до зрителя смысловую нагрузку плаката. Беззаботная улыбка на лице девушки не передает ни борьбы, ни напряжения всех сил, необходимых для установления рекорда. Фоном для центральной фигуры легкоатлетки служат группа спортсменов-мужчин и спускающиеся с неба парашютисты. У зрителей остается значительное пространство для интерпретации: девушка могла олицетворять и спорт высших достижений, опирающийся на массовость, и призыв к женщинам заниматься спортом с утверждением, что они способны не только быть наравне, но добиться большего успеха, чем мужчины. Наконец, парашютисты призваны служить напоминанием, что занятия спортом - это вклад каждого в укрепление обороноспособности страны. Сам же призыв устанавливать мировые рекорды не был подкреплен изобразительными средствами.

Иное дело - плакат Елагина 1948 г. Реализация социального заказа получила в нем политически выверенное воплощение: над стадионом реет красное знамя, а на финиш набегает четверка бегунов, во главе которой советский спортсмен, опережающий американца. Это уже не абстрактный призыв "Все мировые рекорды должны быть нашими".

Хитрые рекорды и реальные деньги

С конкретными рекордными достижениями дело обстояло много хуже, чем на плакатах. Руководство Спорткомитета добилось выделения персональных окладов и штатных должностей для членов сборных команд СССР. Но эта мера не привела к заметному росту мировых рекордов. Вторым шагом на пути к мировым достижениям стало материальное стимулирование всесоюзных и мировых рекордов. Спортивным функционерам удалось добиться, чтобы награждение премиями за рекорды и спортивные победы находилось в ведении Спорткомитета, который не обязан согласовать свои приказы с вышестоящими инстанциями.

Неудивительно, что такие приказы Спорткомитета шли под грифом "секретно". Эти документы обнаруживают фантастические картины погони за рекордами. Понимая, что установить рекорды на дистанциях, входящих в программу Олимпийских игр, - задача сложная, они находят лазейку в виде неклассических дисциплин. Например, у легкоатлетов это дисциплины, на которых соревнования проводились крайне редко: эстафета 400+300+200+100 м, эстафеты 4х200 м, 3х800, 5х500, 100+200+400 м с барьерами.

Нам нужен наш Советский "Давос"

Сезон 1949 г. для легкоатлетов принес невиданный урожай рекордов на неклассической дистанции 200 метров с барьерами. Легкоатлет Лунев трижды бил здесь рекорды, сбросив полсекунды со своего же первого рекордного достижения. На этой дистанции успел отметиться и Буланчик2. Таким образом, за один сезон эта экзотическая дистанция принесла в "копилку" Спорткомитета четыре всесоюзных рекорда. Но особо привлекательными для установления рекордов были бег и ходьба на длинные дистанции, на которых в ходе одного соревнования можно было побить несколько рекордов.

Триумфом спортивной бюрократии стал приказ от 5 ноября 1949 г. о награждении бегунов за мировой рекорд в беге на 30 000 м и за всесоюзный рекорд в беге на 25 000 м3. Ванин - новый мировой рекордсмен на дистанции, на которой далеко не каждый год проводились соревнования, получил 20 тыс. руб., а его напарник по забегу Гордиенко - 15 тыс. Эти дистанции не пользовались популярностью, о чем свидетельствует показанные бегунами результаты - на 30 км рекорд был улучшен на полторы минуты! Да и бежали спортсмены не на пределе своих возможностей. Осенью того же 1949 г. Ванин превзошел свой новый рекорд на дистанции 25 км более чем на 2 минуты, что принесло ему 15 тыс. руб.4

Премии на финише

Не все рекордсмены пользовались благосклонностью руководства Спорткомитета. Так, Смирницкую, метнувшую копье на 5 м 20 см дальше мирового рекорда, хотели наградить 25 тыс. руб., но председатель Спорткомитета А. Аполлонов сократил премию до минимума за установление мирового рекорда - 15 тыс. руб., а тренера В. Алексеева даже вычеркнул из приказа5.

Премии, выданные спортсменам за рекорды и победы в соревнованиях, впечатляют: пловец Ушаков в 1950 г. - 39 тыс. руб., в 1951 г. - 14 тыс.; Гусева (плавание) в 1951 г. - 39,7 тыс.; Москаченков (легкая атлетика, марафон) - 31,75 тыс.; штангисты Воробьев и Новак в 1951 г. получили, соответственно, 61,75 тыс. и 45,75 тыс.; легкоатлет, спринтер, Сухарев в 1951 г. - 29,5 тыс. Наконец, самая универсальная спортсменка в истории Александра Чудина (по уверению одних современников, - мужчина, по мнению других, - гермафродит), преуспевшая в хоккее, волейболе и ряде дисциплин легкой атлетики (спринт, барьерный бег, прыжки в высоту и в длину, метание копья, пятиборье), только за легкоатлетические достижения получила в 1950 г. 52 тыс., в 1951 г. - 35 тыс. руб.6

Для понимания размера премиальных достаточно указать, что 1-я Сталинская премия составляла 100 тыс., 2-я премия - 50 тыс., 3-я премия - 25 тыс. Та же Чудина теоретически могла на премиальные 1950 и 1951 гг. купить пять автомобилей "Победа". Однако из-за ничтожного количества выпускавшихся автомобилей купить машину было почти невозможно. В первые послевоенные годы был еще один канал приобретения личного автомобиля - трофейная техника. В 1946 г. чемпион СССР по классической борьбе Коткас при помощи постпредства Совета министров Эстонской ССР пытался получить разрешение на покупку трофейного автомобиля. Армейское начальство выразило согласие, но председатель Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта Н.Н. Романов наложил вето, опасаясь, что и другие чемпионы (200 человек) обратятся с аналогичными ходатайствами, а удовлетворить их просьбы будет невозможно7.

Премиальные за рекорды служили важной составляющей в заработках элитных спортсменов. Поэтому неучастие в чемпионатах мира и Европы, а также отсутствие материального вознаграждения за рекорды воспринималось болезненно. В марте 1947 г. сильнейшие советские конькобежцы в письме на имя заместителя председателя Совета министров СССР Л.П. Берия и секретаря ЦК ВКП (б) А.А. Жданова в числе своих претензий к руководству Спорткомитета назвали регистрацию достижений, показанных за границей, в качестве всесоюзных рекордов: "Результаты, показанные в более благоприятных климатических условиях, убивают стремление к достижению рекордного результата (курсив мой. - Авт.) в условиях нашего климата, тем более что выезды сильнейших спортсменов за границу очень редки и возможность улучшения рекорда минимальна". "Нам нужен наш Советский "Давос"8, - требовали звезды отечественного конькобежного спорта. Берия же считал сам вопрос о претензиях конькобежцев делом третьестепенным, поручив К.Е. Ворошилову переговорить с Романовым. Но письмо конькобежцев, подкрепленное ходатайствами спортивных функционеров, привело осенью 1949 г. к началу строительства "советского Давоса" - Медео, ставшего кузницей мировых рекордов. Уже первый чемпионат страны на Медео в январе 1952 г. принес обильный урожай на рекорды и, соответственно, крупные премиальные.

Но эпоха государственной расточительности подходила к концу. Положение в экономике было далеко не таким радужным, как его рисовала пропаганда. Страна фактически перешла на режим экономии. Постановлением Правительства от 31 декабря 1950 г. N 5000-2170 было предусмотрено уменьшение на 25% размеров всех видов денежного премирования. Это сокращение затронуло и спорт.

Максимальное вознаграждение за мировой рекорд с 25 тыс. понизили до 18 тыс. 750 руб., за всесоюзный рекорд - с 15 тыс. до 11 тыс. 250 руб. Однако и эти премиальные спортсменов вызывали раздражение номенклатуры. В январе 1955 г. заведующий Отделом здравоохранения и социального обеспечения Совета министров СССР В. Похвалин предложил уменьшить их размер, отменив премирование "по второстепенным видам спорта", сохранив лишь наиболее "ценные упражнения". По его мнению, наиболее ценными являются достижения летчиков, планеристов и парашютистов, имевших важное практическое значение. Он не понимал, что для пропаганды достижений социализма рекорды Думбадзе в метании диска и Зыбиной в толкании ядра важнее, чем прыжки парашютистов... Похвалин не без основания утверждал: сохранение существующего порядка премирования приведет к тому, что "основным стимулом к достижению высокого спортивного результата у спортсменов будет получение денежной премии"9.

Бесполезные достижения

"Холодная война" оказала двойственное влияние на развитие спорта в СССР. Важным инструментом пропаганды социализма стали победы на международных соревнованиях и мировые рекорды. Погоню за рекордами смогли стимулировать главным образом созданием системы материального вознаграждения. Сталинское руководство через Спорткомитет, щедро финансируя рекордсменов, смогло быстро увеличить число мировых рекордов, принадлежащих советским спортсменам. С точки зрения олимпийской хартии, компенсации спортсменам за время, потраченное на соревнования и подготовку к ним, были законны, но премиальные за рекорды были ее прямым нарушением. При этом значительная часть рекордов в легкой атлетике, как и в плавании, велоспорте, коньках, штанге, стрельбе, была фактически бесполезна, так как они были установлены в упражнениях, которые не входили в программы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Эти рекорды, позволявшие спортсменам заработать щедрые призовые, служили для руководителей Спорткомитета средством представить свою деятельность в приукрашенном виде.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (грант N18-09-00647 Феномен советского спорта в контексте "холодной войны").

1. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 50 а. Д. 4516. Л. 32.

2. ГА РФ. Ф. 7576. Оп. 29. Д. 41. Л. 63, 180, 190, 236.

3. Там же. Л. 122.

4. Там же. Л. 189.

5. Там же. Л. 38.

6. ГА РФ. Ф. 7576. Оп. 29. Д. 100. Л. 49-50.

7. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 48. Д. 2256. Л. 126.

8. ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 54. Д. 40. Л. 76.

9. ГА РФ. Ф. 7576. Оп. 29. Д. 158. Л. 11.