Рогозин назвал отношения "Роскосмоса" и НАСА рабочими

Нормальными и рабочими назвал Дмитрий Рогозин отношения "Роскосмоса" и НАСА. Так глава российской госкорпорации ответил на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Напомним, в феврале планировался визит Рогозина в США по приглашению НАСА. В частности, готовилась встреча с администратором НАСА Джимом Брайденстайном, посещение завод Boeing и Космический центр Джонсона. Однако в начале года глава космического агентства под давлением американских сенаторов отозвал свое приглашение.

Тогда российский чиновник заявил о "мракобесии" в отношении России и ее представителей,но в случае глобальной проблемы международные партнеры готовы работать сообща.