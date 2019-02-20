Samsung представил смартфоны Galaxy S10 и S10+. Раскрыты цены в России

Помимо смартфона Galaxy Fold, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила две новые флагманские модели - Galaxy S10 и S10+. Кроме того, была анонсирована компактная модель Galaxy S10e - она имеет меньшие размеры, а ее экран плоский, не имеющий загнутых граней.

Смартфоны серии Galaxy S10. Фото: Samsung

Galaxy S10e оснащен экраном 5,8 дюйма, экраны S10 и S10+ имеют диагонали 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Во всех трех моделях имеется вырез в верхней правой части дисплея под фронтальные камеры (у Galaxy S10+ она двойная) и необходимые сенсоры. Все три экрана имеют соотношение сторон 19:9.

Основная камера Galaxy S10 и S10+ имеет три модуля - стандартный, телезум и суперширокоугольный (123 градуса), камера S10e - двойная, с широкоугольным и стандартным объективами, а также оптическим зумом 0,5X.

Модель Galaxy S10 доступна в модификации с 8/128 гигабайтами памяти, S10+ может иметь 8 или 12 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт или 1 терабайт ПЗУ. "Бюджетный" флагман Galaxy S10e оснащен 6/128 гигабайтами памяти. Все три модели имеют слот расширения microSD.

Старшие смартфоны оборудованы встроенным в экран сканером отпечатка пальца (такие уже имеются у китайских конкурентов, включая Xiaomi и других производителей), S10e оснащен стандартным дактилоскопическим сканером на торце. Все устройства поддерживают технологию NFC для бесконтактных платежей и работают на базе Android 9 Pie.

Galaxy S10, S10+ и S10e оснащаются аккумуляторами емкостью 3400, 4100 и 3100 мАч соответственно. Все три модели поддерживают быструю беспроводную зарядку, а также возможность подзаряжать другие гаджеты без проводов (так называемая обратная зарядка).

В компании обещают, что искусственный интеллект оптимизирует работу приложений и позволяет устройствам работать без подзарядки до 24 часов.

Согласно официальному сообщению компании, новинки поступят в продажу в России уже восьмого марта. Самой дешевой станет модель Galaxy S10e - она будет доступна по цене 56990 рублей. Основная модель Galaxy S10 будет продаваться по цене 68990 рублей, старшая получит ценник в 124990 рублей.