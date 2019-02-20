Школьники Беларуси вместе с аттестатом зрелости теперь получат удостоверения бариста, флористов и парикмахеров

Какую минеральную воду пожелаете: "Минскую" или "Бонаква"? - интересуется внимательный официант Александр Крайник. Полагаюсь на вкус профессионала и наблюдаю, как тот наливает воду исключительно справа от меня и обязательно правой рукой, а затем аккуратно вытирает горлышко бутылки о полотенчико.

Да, хитростей и нюансов у этой профессии хоть отбавляй. Пока тонкости нашему официанту подсказывает его мастер Валентина Янчевская, ведь парень учится в 10-м классе обычной столичной школы и раз в неделю приезжает в Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ, на базе которого и осваивает азы выбранного дела. Таких старшеклассников только в этом колледже более 2000. И вместе со школьным аттестатом эти парни и девчонки могут, сдав квалификационный экзамен по приглянувшейся специальности, получить свидетельство, которое позволит устроиться на первую серьезную работу.

Чтобы уроки труда в школьном расписании шли на пользу, для белорусских старшеклассников, которые учатся на базовом уровне, предложили два варианта. Можно постигать азы профессии прямо за партой, а можно на базе колледжей, у которых куда больше возможностей показать все не на словах, а на деле. В итоге второй подход школам приглянулся, и только в Минске в каждом из районов города создан образовательный центр, куда раз в неделю на 6 часов за знаниями по профессии приезжают ученики 10-11-х классов. Выбор специальностей здесь впечатляет - от повара и мастера по маникюру до делопроизводителя и оператора ЭВМ. Есть возможность вникнуть в рабочие будни и у девятиклассников, для которых предусмотрен факультатив, рассказывает нам директор колледжа Андрей Готто:

- Во время допрофессиональной подготовки девятиклассники занимаются по два часа в неделю, и каждую четверть они могут знакомиться с новой специальностью. За год набирается четыре. Девочкам больше нравится введение в профессию модельера одежды, воспитателя, продавца, а мальчикам - токарное и электромонтажное дело, слесарно-ремонтные работы. С прошлого года появились мастер-классы и для начальной школы, которые проводим в выходные и во время каникул. Малыши занимаются всего час, но за это время мы знакомим их с понятными профессиями. И никаких компьютеров - все делают только руками. Например, знакомясь с работой кондитера, выпекают имбирное печенье, цветовода - ухаживают за растениями, медика - накладывают повязки.

Но вернемся к будущим официантам. В группе - ребята из разных школ Фрунзенского района Минска, причем большинство - мальчишки. Пока одни учатся красиво складывать салфетки, другие показывают, как изящно накрыть скатерть "воздушной подушкой" и заменить ее, не оголяя крышку стола (такой фокус, кстати, если гость пролил на скатерть вино!).

Или такая ситуация: романтический ужин, во время которого парень делает девушке предложение. Тут для официанта важен каждый нюанс: как незаметно налить шампанское, как аккуратно зажечь и погасить свечи... И если в 10-м классе ребятам предстоит осваивать теорию и тренироваться в учебном кабинете, где предусмотрена даже барная стойка, то в 11-м эти парни и девчонки отправятся на практику в самые настоящие кафе и рестораны. А по итогам учебы они станут официантами 3-го разряда.

- Что самое сложное в этой профессии? - спрашиваю у мастера-официанта.

- Научиться культуре обслуживания. Нужно хорошо разбираться в психологии, ведь люди очень разные, и без умения ладить с каждым профессионалом не станешь.

Свидетельство, полученное в рамках школьных уроков труда, позволит устроиться на первую в жизни работу

Такие же сложности в профессии чуть позже опишет нам и мастер Наталья Коваленко, которая обучает парикмахерскому искусству, мол, нужно учиться терпению, ведь клиент сегодня сложный, порой даже капризный. Кстати, именно парикмахерам предстоит выучить больше всего теории - здесь и особенности мужской и женской стрижки, и геометрия, и психология, и химия. Хотя это одна из немногих профессий, где школьникам не присваивают квалификацию - увы, не хватает часов. Но дают справку, с которой на курсах можно стать профессионалом по сокращенной программе.

В колледже, куда мы заглянули, старшеклассники могут выбирать из 12 профессий. Если девчонки с удовольствием изучают маникюр и визаж, а также секреты работы парикмахера, то парни охотнее идут осваивать компьютер. Кстати, преподаватели пришли к любопытному наблюдению: в парикмахерском искусстве у мальчиков многое получается, у них нередко отлично развит художественный вкус, а вот с маникюром - никак, поэтому в группе исключительно девочки. Мастер Татьяна Кочергина рассказывает, что непреодолимым испытанием для парней становится обработка кутикул щипчиками - слишком уж кропотливая работа.

Меньше школьников делают ставки на сложные технические специальности, но тот же "слесарь по ремонту автомобилей" популярностью пользуется. Впрочем, как стало ясно в учебном классе, не только у парней. Среди учеников - три девчонки. Аня Солонович увлеченно трудится над заклепкой и признается, что осваивать дело решила с оглядкой на папу - он автослесарь:

- Учиться я планирую на экономиста, но захотела и еще что-то новое для себя попробовать.

- Мы девушек обычно отговариваем от таких профессий, - присоединяется к разговору директор колледжа, - все-таки тут нужны мужские руки. Но Аня уверенно хотела учиться, в итоге теперь одна из лучших. Хотя о чем говорить, когда мы с женой вместе на физическом факультете учились, она тоже быстрее меня паяла.

Заведующая отделением Марина Богачева уточняет: список профессий стараются обновлять. Так, с этого года появился "исполнитель художественно-оформительских работ". На занятии мы как раз застали группу десятиклассников, которые рисовали черной тушью экслибрис - книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Насколько это тонкая работа, понимаю, наблюдая, как девчонки старательно переносят на бумагу иллюстрацию к шекспировскому "Сну в летнюю ночь". Где школьникам пригодятся эти навыки, объясняет преподаватель Виктория Грицук:

- Они смогут работать декораторами в паре с фотографами, оформлять витрины в магазинах, а если еще освоят компьютер, возможности расширяются - здесь и дизайн мебели, и создание визиток и открыток...

Преподаватели повторяют: самое главное - практика. Когда ребята пробуют себя на производстве, они понимают, для чего изучают тот или иной момент, у них загораются глаза. Поэтому тех, кто осваивает слесарное дело, отправляют знакомиться с профессией в автобусный парк, поваров - в школьные столовые и столичные кафе, продавцов - в торговые центры, цветоводов - в ботанический сад, а медиков - в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Парикмахер - одна из немногих профессий, где школьникам не присваивают квалификацию - увы, не хватает часов. Фото: Юрий Мозолевский

А как в России?

В России традиционные для советских времен уроки труда заменил предмет "Технология". В конце декабря 2018 года Минпросвещения России утвердило новую концепцию преподавания этого школьного предмета. Согласно ей школьники с пятого по девятый класс познакомятся с промышленным дизайном, 3D-моделированием, нанотехнологиями, робототехникой, биотехнологиями, "умным домом" и "интернетом вещей" и т.д. Для этого в рамках нацпроекта "Образование" будут выделены средства на переоснащение школ, на создание в каждом крупном городе детских технопарков и мобильных передвижных технопарков "Кванториум", где будет все самое современное оборудование, на котором дети смогут заниматься бесплатно.

В старших классах школьники сегодня предмет "Технология" не изучают. Однако в прошлом году был запущен масштабный профориентационный проект "Билет в будущее", на который из бюджета выделяется миллиард рублей. Проект рассчитан на учеников 6-11-х классов и состоит из трех основных блоков. Первый - "Самоопределение". На единой цифровой платформе любой школьник сможет пройти профориентационное тестирование, формируя свое цифровое портфолио.

Второй блок - "Профпроба". В каждом регионе пройдут масштабные фестивали, где школьники смогут пройти через "карусель профессии" в разных индустриях, в разных ролях: в фармацевтике, энергетике, ракетостроении, искусственном интеллекте... И совсем не обязательно, чтобы по итогам "профпробы" ребенок сделал выбор: цель - показать ему весь спектр открытых возможностей, дать "потрогать профессию руками". Каждый школьник - участник фестиваля получает Паспорт участника "Билет в будущее", содержащий его уникальный идентификатор-штрихкод. В 2018 году Фестивали профессий уже прошли в Томске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Рязани и Астрахани.

И третий блок: у ребенка должен появиться личный "навигатор". Это может быть школьный учитель или педагог дополнительного образования и даже студент профильного вуза - тьютор, который поможет изучить будущую профессию более подробно.

Подготовила Ксения Колесникова

