СМИ: Белый дом пытался передать ядерные технологии саудитам

Сотрудники администрации Дональда Трампа пытались передать американские ядерные технологии Саудовской Аравии, тем самым нарушая закон, говорится в новом докладе комитета по надзору и реформе палаты представителей конгресса.

Как сообщает National Public Radio, во вторник сотрудники комитета опубликовали промежуточный доклад со ссылкой на "многочисленных информаторов". В документе поднимаются этические и юридические проблемы, связанные с этим вопросом.

"Политические назначенцы игнорируют директивы высокопоставленных советников по этике в Белом доме, которые неоднократно и безуспешно приказывали старшим должностным лицам администрации Трампа прекратить их усилия, - говорится в отчете. - Они также предупреждают о конфликте интересов среди главных советников Белого дома, который может повлечь за собой обвинения в нарушении федеральных уголовных законов".

В отчете комитета утверждается, что главными инициаторами передачи американских ядерных технологий Эр-Рияду были отставной генерал Майкл Флинн, который занимал должность советника президента по национальной безопасности, и Томас Баррак, который возглавлял комитет по инаугурации Дональда Трампа и являлся одним из его старших советников. Флинн был уволен в феврале 2017 года, в отношении него было открыто дело за клевету и дачу ложных показаний под присягой.

При этом Флинн вступил в конфликт интересов: в течение примерно семи месяцев в 2016 году, в том числе во время президентской кампании, он работал советником в IP3 International, частной компании, намеревающейся построить атомные электростанции в Саудовской Аравии. Информаторы также сообщили комитету, что Флинн продолжал лоббировать интересы IP3 даже после того, как вошел в Белый дом в качестве советника президента по национальной безопасности в 2017 году.

В отчете также упоминается имя высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности Дерека Харви, который "проигнорировал предупреждения и настаивал на принятии решения о передаче ядерной технологии в Саудовскую Аравию".

Закон об атомной энергии США требует одобрения со стороны конгресса факта любой передачи ядерной технологии в другую страну. Комитет по надзору и реформе объявил, что намерен начать расследование по этому вопросу совместно с комитетом по разведке, "чтобы определить, соответствуют ли действия, предпринимаемые администрацией Трампа, интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, и не служат ли они интересам тех, кто в результате получает финансовую выгоду".