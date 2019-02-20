Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году

Совет Думы утвердил размер взносов в межпарламентские организации. Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в списке нет.

ПАСЕ в 2014 году лишила Россию права голоса и других основных прав. Ассамблея не выполнила условие российской стороны, касающееся возвращения нашей страны к полноценной работе в организации. РФ настаивала на том, чтобы из регламента ПАСЕ убрали норму, позволяющую вводить подобные дискриминационные ограничения против национальных делегаций. В связи с этим Россия, начиная с 2017 года, "замораживает" выплаты в Совет Европы. А значит, и ПАСЕ не включается в список организаций, куда РФ платит взносы.

Совет Госдумы согласился с рекомендацией профильных комитетов по уплате взносов России в другие организации.

В бюджет Межпарламентской Ассамблеи Православия РФ отправит 200 тысяч евро, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - более 207 тысяч евро, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества - более 236 тысяч евро, Межпарламентского союза - более 340 тысяч швейцарских франков, Международной федерации библиотечных обществ и ассоциаций - 551 евро, а также Секретариата Парламентской конференции Балтийского моря - более 17 тысяч евро.