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20.02.2019 17:58
Рубрика: Власть

Совет законодателей обсудит реализацию Послания

Текст: Татьяна Замахина

На ближайшем заседании Совета законодателей будет обсуждаться реализация Послания президента. А пока в Госдуме решили создать рабочую группу, которая системно займется выработкой предложений на эту тему.

Об этом по итогам Совета Госдумы сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: iStock
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- Это будет повесткой ближайшего заседания Совета законодателей, - сказал спикер, отметив, что парламентариям нужна обратная связь для понимания того, как реализовать предложения президента.

Для подготовки предложений по подготовке законопроектов, которые станут ответом на Послание, будет создана рабочая группа. Парламентарии будут плотно работать с региональными коллегами, ведь немало потенциальных законопроектов будет касаться вопросов совместного ведения.

Спектр вопросов, поднятых президентом, очень широкий, подчеркнул Вячеслав Володин. Он напомнил, в частности, о предложениях, связанным с преодолением бедности, оказания поддержки многодетным семьям.

По ряду вопросов, поднятых президентом, потребуется оперативная проработка вместе с правительством, экспертами, рассказал спикер. Речь идет законопроектах, которые должны начать действовать "задним числом, с 1 января текущего года. Это касается сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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