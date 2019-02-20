Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Электрический кроссовер Audi покорил горнолыжную трассу в Альпах 11:35
Продажи обновленного Renault Duster стартуют в России в феврале 11:16
Skoda показала салон электрического кроссовера 11:00
Россияне потратили на покупку Lada 13 миллиардов рублей 10:46
20.02.2019 12:07
Рубрика: Легковые авто

Suzuki Vitara обновился и подешевел

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Компания Suzuki Vitara объявила о старте российских продаж обновленного субкомпактного кроссовера Vitara. Усовершенствованный автомобиль теперь предлагается с более изящной радиаторной решеткой и видоизмененными бамперами, а также светодиодной оптикой, которая предлагается в качестве опции.

Появились также задние фонари, выполненные на основе диодов. Кроме того, модели выделили новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также к палитре добавили два новых варианта окраски кузова - Ice Grayish Blue и Solar Yellow.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Как правильно выбрать новый автомобиль

В интерьере заметно улучшилось качество отделки. В частности, появилась мягкая накладка на передней панели и стильная замшевая обшивка передних и задних кресел. В переднюю панель между дефлекторами вентиляции теперь встроены крупные стрелочные часы. Мягкий передний бокс-подлокотник имеет продольную регулировку.

Спортивные нотки интерьеру добавляют подрулевые лепестки переключения передач. "Приборка" основательно модернизирована. Между циферблатами спидометра и тахометра расположился 4,2-дюймовый цветной дисплей, на который можно вывести показатели работы двигателя, данные об ускорении и торможении.

Мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем поддерживает беспроводное подключение смартфона, и имеет функцию навигации. Поддерживаются сервисы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС
АвтоВАЗ задумался о поставках Lada в Иран

Автомобиль по-прежнему предложат в переднеприводном и полноприводном исполнениях, бензиновая моторная линейка включает начальный 1.6-литровый  атмосферный агрегат с отдачей в 117 л.с. и турбированный двигатель Boosterjet мощностью 140 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат" Aisin. Дорожный просвет по-прежнему - 185 мм, подвеска не перекалибровывалась, фирменная система полного привода ALLGRIP SELECT имеет четыре режима: Auto, Sport, Snow и Lock.

Цены на обновленную Vitara начинаются c 1 059 000 рублей. Доступны три комплектиации модели. В стандартном исполнении уже имеются ABS, EBD, семь подушек безопасности, USB-разъем, система помощи при трогании на подъеме, кондиционер, аудиосистема, передние электростеклоподъемники и другое оборудование.

Интересно, что до обновления модель предлагали за 1 119 000 рублей. Такие машины 2018 модельного года по-прежнему доступны для заказа.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Электрический кроссовер Audi покорил горнолыжную трассу в Альпах
Секретная новинка АвтоВАЗа попала на видео
#Suzuki