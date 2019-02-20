Suzuki Vitara обновился и подешевел

Компания Suzuki Vitara объявила о старте российских продаж обновленного субкомпактного кроссовера Vitara. Усовершенствованный автомобиль теперь предлагается с более изящной радиаторной решеткой и видоизмененными бамперами, а также светодиодной оптикой, которая предлагается в качестве опции.

Появились также задние фонари, выполненные на основе диодов. Кроме того, модели выделили новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также к палитре добавили два новых варианта окраски кузова - Ice Grayish Blue и Solar Yellow.

В интерьере заметно улучшилось качество отделки. В частности, появилась мягкая накладка на передней панели и стильная замшевая обшивка передних и задних кресел. В переднюю панель между дефлекторами вентиляции теперь встроены крупные стрелочные часы. Мягкий передний бокс-подлокотник имеет продольную регулировку.

Спортивные нотки интерьеру добавляют подрулевые лепестки переключения передач. "Приборка" основательно модернизирована. Между циферблатами спидометра и тахометра расположился 4,2-дюймовый цветной дисплей, на который можно вывести показатели работы двигателя, данные об ускорении и торможении.

Мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем поддерживает беспроводное подключение смартфона, и имеет функцию навигации. Поддерживаются сервисы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Автомобиль по-прежнему предложат в переднеприводном и полноприводном исполнениях, бензиновая моторная линейка включает начальный 1.6-литровый атмосферный агрегат с отдачей в 117 л.с. и турбированный двигатель Boosterjet мощностью 140 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат" Aisin. Дорожный просвет по-прежнему - 185 мм, подвеска не перекалибровывалась, фирменная система полного привода ALLGRIP SELECT имеет четыре режима: Auto, Sport, Snow и Lock.

Цены на обновленную Vitara начинаются c 1 059 000 рублей. Доступны три комплектиации модели. В стандартном исполнении уже имеются ABS, EBD, семь подушек безопасности, USB-разъем, система помощи при трогании на подъеме, кондиционер, аудиосистема, передние электростеклоподъемники и другое оборудование.

Интересно, что до обновления модель предлагали за 1 119 000 рублей. Такие машины 2018 модельного года по-прежнему доступны для заказа.