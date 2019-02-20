Украина может не поехать на Евровидение из-за России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил не направлять национального участника на международный песенный конкурс "Евровидение" в Израиль в этом году. Таким образом, по мнению политика, Киев в очередной раз продемонстрирует, что между двумя странами не "дружба, а агрессия".

"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко в своем Twitter, добавив, что отношения между двумя странами скорее можно описать такими словами, как агрессия, аннексия и оккупация.

Негодование некоторых политических деятелей Украины вызвал тот факт, что из шести финалистов национального отборочного конкурса у двоих были выявлены связи с Россией. Так солисткой группы YUKO является наша соотечественница Юлия Юрина. В свою очередь Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, накануне объявила о запланированных на апрель гастролях в России, о чем и сообщила своим подписчикам в Instagram.

В этом году финальный этап международного музыкального конкурса "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве в период с 14 по 18 мая. Россию будет представлять Сергей Лазарев.