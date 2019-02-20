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20.02.2019 07:49
Рубрика: Культура

Украина может не поехать на Евровидение из-за России

Текст: Иван Карташов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил не направлять национального участника на международный песенный конкурс "Евровидение" в Израиль в этом году. Таким образом, по мнению политика, Киев в очередной раз продемонстрирует, что между двумя странами не "дружба, а агрессия".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко в своем Twitter, добавив, что отношения между двумя странами скорее можно описать такими словами, как агрессия, аннексия и оккупация.

Негодование некоторых политических деятелей Украины вызвал тот факт, что из шести финалистов национального отборочного конкурса у двоих были выявлены связи с Россией. Так солисткой группы YUKO является наша соотечественница Юлия Юрина. В свою очередь Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, накануне объявила о запланированных на апрель гастролях в России, о чем и сообщила своим подписчикам в Instagram.

В этом году финальный этап международного музыкального конкурса "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве в период с 14 по 18 мая. Россию будет представлять Сергей Лазарев.

Культура Музыка Поп-музыка В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины "Евровидение"-2019
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