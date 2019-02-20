В Британии запустили петицию с требованием не пускать террористов из Сирии

На сайте британского парламента опубликована петиция, требующая "запретить возвращение в страну всех боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ - прим. "РГ"), воевавших на территории Сирии". Их предлагается лишать британских паспортов и подданства.

Инициативу поддержали уже полмиллиона человек (при необходимом минимуме в 100 тысяч для того, чтобы по ней были назначены слушания).

По сути, петиция стала ответом на недавний ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал от Лондона, Берлина, Парижа и других союзников забрать пленных джихадистов, имеющих гражданство европейских стран, из тюрем, созданных на территории САР и контролируемых американцами, а также курдским ополчением. В противном случае Трамп пригрозил "выпустить боевиков", которые наводнили бы Европу, что "стало бы плохой альтернативой".

Одновременно британские СМИ сообщили о резонансном решении, которое приняло министерство внутренних дел Соединенного королевства в отношении 19-летней Шамимы Бегум. Еще в 2015 году выросшая в Англии девушка вместе с двумя одноклассницами сбежала через Турцию в сирийскую Раку, которая в то время была оплотом "Исламского государства". Там она вышла замуж за боевика группировки - к слову, выходца из Нидерландов. Последнее время Бегум проживала в сирийском лагере для беженцев, однако теперь изъявила желание вернуться в Великобританию - тем более что на минувших выходных у нее родился сын, "для которого она хотела бы лучшей доли", как передают адвокаты.

Однако британские власти проявили твердость. В письме из МВД на имя родителей Шамимы сообщается, что ведомство постановило лишить подданства их дочь, уличенную в террористической деятельности за рубежом. Впрочем, у нее есть право обжаловать приговор. Кроме того, правоохранители решают, что им делать с 19-летней британкой Ходой Мутханой, которая полностью повторила судьбу сверстницы и теперь хочет вернуться домой с маленьким ребенком, рожденным в Сирии, пишет The Guardian.

"Моя позиция ясна: я сделаю все, чтобы предотвратить возвращение любого, кто хоть однажды поддерживал террористическую организацию за пределами страны", - заявил министр внутренних дел Британии Саджид Джавид, заочно отвечая Трампу.

Большинство других европейских стран, к которым относился призыв американского президента, высказались в том же ключе - и даже еще более жестко. Пожалуй, самую непреклонную позицию продемонстрировала Дания. "Речь идет о самых опасных в мире преступниках, и мы не должны принимать их обратно", - отметил спикер по внешнеполитическим вопросам премьер-министра страны Аструп Йенсен. В правящей коалиции также сообщили, что возвращение боевиков исключено.

Канцлер Австрии Себастиан Курц подчеркнул: "Мы очень сдержанны в этом вопросе, для нас главное, конечно же, защита австрийского населения". "С условием Трампа трудно согласиться", - признала и глава МИД республики Карин Кнайсль. А ее немецкий коллега Хайко Маас отметил: "Все это не так просто, как представляет себе Америка". Бельгийцы осторожно сказали, что проблема требует "спокойного обсуждения и общеевропейского решения". Одна лишь Франция еще в январе объявила, что готова принять 130 своих граждан, воевавших в рядах "Исламского государства".

Между тем, несколько сотен боевиков - выходцев из Германии или обладателей двойного гражданства, в том числе немецкого, уже вернулись домой, "создав головную боль для властей", признает Spiegel Online. Издание напоминает, что одним из первых приверженцев "Исламского государства", который предстал перед судом в ФРГ, был Крешник Б. Родившийся в федеральной земле Гессен сын косовара в 2013 году внезапно уехал в Сирию "воевать за халифат", но через год вернулся домой и был приговорен к трем годам тюрьмы и еще к девяти в рамках ювенальной юстиции. Однако вскоре молодой человек был отпущен на свободу за "примерное поведение" и "глубокое раскаяние". "Теперь он ведет жизнь обычного гражданина. Это показывает, что есть возможность принимать таких людей обратно в общество", - уверяет его адвокат. По данным Spiegel Online, с Крешника Б. со временем даже сняли полицейский надзор. Издание отмечает, что из 1050 немецких граждан, отправившихся в Сирию и Ирак, примерно пятую часть составляли женщины. Около 200 экстремистов из Германии погибли в сирийской гражданской войне, а еще треть вернулась в ФРГ. Это более 350 человек.

Проблема состоит еще и в том, что для "рядовых" участников террористического подполья, которые не были уличены в совершении преступлений, немецким правосудием предусмотрены относительно мягкие сроки. Так, в июле 2016 года радикал из Берна Гарри С. был приговорен к трем годам тюрьмы за членство в "Исламском государстве". А вскоре после вступления вердикта в силу обнаружилось видео, на котором Гарри фигурирует среди команды палачей в сирийской Пальмире и лично расстреливает пленного. Сейчас немецкие правоохранители работают над тем, чтобы активнее привлекать следователей к "работе и сбору доказательств на местах".