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20.02.2019 19:40
Рубрика: Общество

В Церкви отметили внимание президента к вопросам социальной справедливости

Текст: Елена Яковлева

"В центре Послания президента - забота о сбережении народа, - сказал, комментируя его содержание глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Отрадно также, что власть видит своей ключевой задачей установление социальной справедливости"...

Он отметил также, что Русская церковь приветствует "усилия, направленные на поддержание и развитие традиционных семейных ценностей, объединяющих многонациональный российский народ", укрепление семьи, по его мнению, общая задача для государства и общества.

Легойда напомнил просьбу патриарха во время V Рождественских Парламентских встреч в Госдуме, отметившего важность снижения налога на недвижимость для многодетных семей.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Главный акцент Послания президента сделан на внутреннюю повестку

- Укрепление семей, в том числе материальное, - это общенациональная задача, - сказал патриарх, - и поэтому я призываю пересмотреть список льготных категорий граждан на уровне федерального закона, добавив туда многодетные семьи с невысоким достатком.

Владимир Легойда считает, что Церковь тогда выразила не только свою позицию, но и консенсусное мнение всего общества, а слова президента сегодня подтвердили, что государственная власть осмыслила и приняла сказанное.

Владимир Легойда также отметил, что нашло поддержку со стороны главы государства и другое предложение, высказанное патриархом на тех Рождественских чтениях. "Мелкие кредиты, краткосрочные займы предоставляются чаще всего малообеспеченным людям, которым 3-5 тысяч не хватает до зарплаты. Они берут кредит, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. <…> Полагаю, что это абсолютно аморальная практика - ростовщичество в самом хищническом своем проявлении. <…> Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода", - сказал тогда патриарх.

"Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов", - сказал в Послании президент.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Стенограмма Послания Владимира Путина Федеральному Собранию

По мнению Владимира Легойды, очень важно, что президент РФ назвал значимой задачей борьбу с бедностью, построенной на принципах внимательного отношения к людям: "важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах".

"Важно, что предложенные главой государства меры поддержки адресованы действительно тем, кто испытывает в них наибольшую потребность: это пенсионеры, тяжелобольные, семьи с детьми, и, в особенности - многодетные семьи, в отношении которых разработана комплексная программа, направленная на улучшение их благосостояния. Особую актуальность этим мерам придает сложная демографическая ситуация, в которой оказалась страна", - сказал Владимир Легойда.

Большое значение, по его мнению, имеет и внимание, уделенное теме здравоохранения.

Помимо программ, направленных на повышение доступности медицинской помощи, решение вопроса дефицита кадров и других проблем в этой сфере, президент коснулся и важнейшей темы, о которой Церковь не раз заявляла публично - об организации паллиативной помощи", - отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Говоря об организации паллиативной помощи, о которой церковь не раз заявляла публично, глава государства вспомнил свой визит в первый детский хоспис в Петербурге, организованный священником Русской Православной Церкви протоиереем Александром Ткаченко, и сообщил о поправках в законодательство о паллиативной помощи, принятых депутатами.

Общество Религия Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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