В Москве рассказали о влиянии русского и белорусского языков на народы мира

В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации прошел вечер, посвященный Международному дню родного языка.

Открыл вечер старший советник посольства Беларуси в РФ, глава Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в России Василий Черник. Он прочел "Спадчыну" Янки Купалы и напомнил, что Международный день родного языка провозглашен ЮНЕСКО и отмечается с 2000 года как в Беларуси, так и в России.

Профессор Иван Антонович, голосом которого Беларусь долгие годы говорила на международной арене, работал в ООН и ЮНЕСКО, возглавлял белорусский МИД, автор двух десятков книг. Он напомнил,что каждый день в мире умирает 200 языков. И это великое национальное богатство, что белорусы говорят на родной мове, обожествленной Христом. Белорусский язык - самый чистый. Его хранил народ во время польской ассимиляции. Белорусский язык близок к русскому. Великий Франциск Скорина говорил, что он русский из Полоцка. Белорусская мова имеет свою историю.

Во времена СССР белорусский язык начал свою идентификацию. Носителями белорусского языка стали поэты Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович. После распада СССР белорусы вернулись к своим корням, что привело к возрождению белорусского языка. Сейчас в Беларуси два государственных языка - две державных мовы: белорусский и русский. "Там где требуется, говорим по-русски, там где надо - по-белорусски. И это стратегия выживания и курс на будущее", - заключил Иван Антонович.

На филфаке Белорусского государственного университетаучится более 200 студентов из разных стран мира и они получают образование на русском языке. 83,3 процента граждан Беларуси проголосовали за придание русскому языку статуса государственного, хотя это вовсе не означает, что русский языкне нуждается в постоянной заботе. Русский язык испытываетколоссальное воздействие английского языка.

Директор Национального центра современных искусств Беларуси Сергей Крыштакович представил выставку "Лiт-Арт" из 42 графических листов с образами белорусского алфавита на основе кириллицы в исполнении художников Геннадия Мацура,Сергея Саркисова, Антона Баранова, Павла Семченко,Владимира Басалыги, Владимира Васюка и других. Например,буква "т" изображена ввиде знака "весов", что означает "микрокосмос человек".

Уроженки Витебской области, член Национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Людмила Курилович, одетая в тканые одежды бабушки и мамы, рассказала о своей матери Нине Захаревич, которая писала стихи на родной белорусской мове. А год назад Людмила Павловна представила свою выставку живописных работ здесь же, в стенах культурного центра "Притяжение. Память сердца", посвященную поэзии своей матери. Картины написаны в соответствии с сюжетами стихов, в которых поэтесса воспевала родную Беларусь.

Студент третьего курса МГИМО Андрей Чилек, который изучает редкую африканскую мову суахили, прочел Байрона на белорусском языке.

Сергей Кандыбович, руководитель Белорусской диаспоры в России сказал, что белорусам в России жить и комфортно, и очень престижно. К нам здесь обращаются как к людям очень надежным, и мы эту репутацию стараемся поддерживать.

Ансамбль песни и пляски Могилевской области "Медуница" покорил гостей душевным и чистым пением, исполнив вокально-хореографические композиции "Масленица", "Радзiма мая, Беларусь", "Хдеб наш хлебушка", Могилевскую польку, "Вышиванка", "Подушечка", "Лявониха", а "Купалiнку" зал спел с артистами хором.

Ансамбль песни и танца "Медуница" создан в 1989 году Валентиной Кондратьевой. За значительный вклад в развитие белорусского искусства "Медуница" удостоен специальной премии президента Республики Беларусь.