Общество
20.02.2019 11:20
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

В Москве рассказали о влиянии русского и белорусского языков на народы мира

В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации прошел вечер, посвященный Международному дню родного языка.

Открыл вечер старший советник посольства Беларуси в РФ, глава Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в России Василий Черник. Он прочел "Спадчыну" Янки Купалы и напомнил, что Международный день родного языка провозглашен ЮНЕСКО и отмечается с 2000 года как в Беларуси, так и в России.

Профессор Иван Антонович, голосом которого Беларусь долгие годы говорила на международной арене, работал в ООН и ЮНЕСКО, возглавлял белорусский МИД, автор двух десятков книг. Он напомнил,что каждый день в мире умирает 200 языков. И это великое национальное богатство, что белорусы говорят на родной мове, обожествленной Христом. Белорусский язык - самый чистый. Его хранил народ во время польской ассимиляции. Белорусский язык близок к русскому. Великий Франциск Скорина говорил, что он русский из Полоцка. Белорусская мова имеет свою историю.

Фото: Юрий Керимов
У первокурсников КБГУ появился новый предмет - белорусский язык

Во времена СССР белорусский язык начал свою идентификацию. Носителями белорусского языка стали поэты Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович. После распада СССР белорусы вернулись к своим корням, что привело к возрождению белорусского языка. Сейчас в Беларуси два государственных языка - две державных мовы: белорусский и русский. "Там где требуется, говорим по-русски, там где надо - по-белорусски. И это стратегия выживания и курс на будущее", - заключил Иван Антонович.

На филфаке Белорусского государственного университетаучится более 200 студентов из разных стран мира и они получают образование на русском языке. 83,3 процента граждан Беларуси проголосовали за придание русскому языку статуса государственного, хотя это вовсе не означает, что русский языкне нуждается в постоянной заботе. Русский язык испытываетколоссальное воздействие английского языка.

Директор Национального центра современных искусств Беларуси Сергей Крыштакович представил выставку "Лiт-Арт" из 42 графических листов с образами белорусского алфавита на основе кириллицы в исполнении художников Геннадия Мацура,Сергея Саркисова, Антона Баранова, Павла Семченко,Владимира Басалыги, Владимира Васюка и других. Например,буква "т" изображена ввиде знака "весов", что означает "микрокосмос человек".

Уроженки Витебской области, член Национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Людмила Курилович, одетая в тканые одежды бабушки и мамы, рассказала о своей матери Нине Захаревич, которая писала стихи на родной белорусской мове. А год назад Людмила Павловна представила свою выставку живописных работ здесь же, в стенах культурного центра "Притяжение. Память сердца", посвященную поэзии своей матери. Картины написаны в соответствии с сюжетами стихов, в которых поэтесса воспевала родную Беларусь.

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