В России обновят законодательство в сфере контроля и надзора

"Как объявил президент в Послании Федеральному Собранию РФ, реформа контрольно-надзорной деятельности должна быть завершена до 1 января 2021 года, - сказал Владимир Груздев. - Программа реформ объединяет 12 контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, сопровождает деятельность четырех федеральных органов исполнительной власти - Минэкономразвития, Минюста, Минкомсвязи и Минтруда, а также региональных органов власти.

Система контрольно-надзорной деятельности по сути формировалась в советское время, и, хотя уклад жизни изменился, многие подходы остались прежними. Достаточно сказать, что только в 2017 году вступил в силу запрет проводить проверки, предписанные требованиями исполнительных органов СССР и РСФСР. Однако системные принципы, прописанные в тех актах, были перенесены и в обновленные регламенты. Поэтому надо менять не отдельные положения, а сами принципы, на которых строится контрольно-надзорная деятельность. Планируется, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен закон о контрольно-надзорной деятельности, а сама система государственного контроля будет реформирована.

К изменению нормативно-правовых актов нужно подходить системно. Эффект будет выше, если мы максимально исключим общение чиновника с гражданином в очном формате, если четче пропишем процедуры. На это, кстати, и направлен, законопроект о контрольно-надзорной деятельности.

При действующей системе ключевым мероприятием контроля является проверка. Но визиты различных проверяющих инстанций становятся серьезной нагрузкой на бизнес. При этом надо учитывать, что инспекции нацелены именно на поиск нарушений даже там, где их нет. Так как выявленные нарушения необходимы для статистической отчетности, улучшения показаний работы ведомства. Представьте: к бизнесмену приходят пожарные, санэпидстанция, налоговая, прокуратура и многие другие, и всем необходимо найти нарушения, поскольку от этого напрямую зависят служебные показатели и карьера конкретного должностного лица. Поэтому сейчас предлагается в целом изменить принципы: перейти на риск-ориентированный подход. Он предполагает, что контрольные мероприятия будут проводиться на основе вероятности причинения ущерба охраняемым законом ценностям и с учетом истории поведения хозяйствующих субъектов.

По 25 наиболее массовым видам контроля и надзора будут доступны онлайн исчерпывающие перечни обязательных требований для малого и среднего бизнеса, в соответствии с которыми проводятся проверки. Также в личном кабинете предприниматели смогут получить подробную консультацию по перечням обязательных требований, информацию о проведенных и планируемых контрольных мероприятиях. Там же планируется реализовать и механизм самодекларирования. Кроме того, в будущем предлагается устранить конфликт интересов в сфере государственного регулирования: тот орган, который непосредственно проводит проверки, не должен устанавливать правила, по которым осуществлять свою же надзорную деятельность".