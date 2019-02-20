В России снизилось число ДТП и пострадавших в них граждан

Госавтоинспекция подвела итоги прошлого года. Количество аварий сократилось на 0,8 процента. Всего ДТП с пострадавшими произошло 168 099. При этом число погибших в авариях снизилось на 4,6 процента и составило 18 214 человек.

Удивительно, но, согласно статистике, количество аварий выросло в понедельники и среды, а также в интервале с 7 до 14 часов.

Увеличилось число ДТП по вине водителей. Причем в случае с частными легковушками - на 2,6 процента, а с такси - на 15,7.

Также выросло количество аварий по вине водителей автобусов на 3,7 процента. Особенно - сразу на 40 процентов - по вине тех из них, у кого была лицензия на перевозочную деятельность, но которые управляли автобусами в нетрезвом виде. Пьяные лицензированные водители допустили 14 ДТП, в которых погибло два человека.

Серьезно сократилось количество наездов на пешеходов - на 5,7 процента. Правда, по вине водителей количество наездов выросло на 5,5 процента.

Резко увеличилось число аварий, совершенных водителями в возрасте до 16 лет. 19 ДТП произошло по вине детей, которым нет и десяти лет. 168 аварий совершили дети от 10 до 14 лет. А подростки от 14 до 16 лет попадали в ДТП 499 раз. Заметьте, речь идет о происшествиях с пострадавшими. В целом на 11 процентов выросло аварий с детьми-водителями. И это тоже вина их родителей. Кто в здравом уме вручит ребенку машину, мотоцикл, мопед или квадроцикл, зная, что это может его убить?