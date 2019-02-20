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20.02.2019 16:10
Рубрика: Общество

Ведущие вузы прокомментировали темы Послания Федеральному Собранию

Текст: Мария Агранович

Одним из важных моментов, обозначенных Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, стало создание в регионах России научно-образовательных центров (НОЦ). Первый такой центр будет создан в Тюменской области. Также глава государства обратил внимание на необходимость развития технологий на основе искусственного интеллекта, цифровизацию образования, подготовку кадров нового поколения. Большая часть сказанного касалась профессионального образования. Ректоры и руководители направлений ведущих вузов России прокомментировали услышанное.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Про НОЦ

Валерий Фальков, ректор ТюмГУ, председатель Совета ректоров вузов Тюменской области:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Путин распорядился создать бренд экологически чистой продукции

- В Тюменской области с прошлого года ведется целенаправленная работа по проектированию НОЦ. В нее вовлечены вузы и научные организации Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Главное, что интерес к проекту проявили и крупные компании.

Велась большая сложная работа, поскольку каждый НОЦ будет по-своему уникален как по устройству, так и по тематическим фокусам и задачам. Сейчас завершается проектное оформление межрегионального научно-образовательного центра.

Тюменский НОЦ не смог бы состояться и даже спроектироваться, если бы область не проделала огромную работу еще до того, как был издан Указ Президента № 204 о стратегических целях и национальных задачах. Предвестником этого стало вхождение двух вузов Тюменской области в крупные федеральные программы: ТюмГУ стал участником международного проекта 5-100, а ТИУ попал в число опорных вузов.

Про искусственный интеллект

Александр Замятин, директор Центра компьютерных наук и технологий Томского государственного университета:

- Степень зрелости современных технологий позволяет сегодня решать большое количество задач гражданского и военного назначения с использованием технологий искусственного интеллекта, по сути, впервые (!) быстрее и качественнее человека. При этом особенностью этих технологий является сложная междисциплинарность, объединяющая фундаментальные математические и IT-компетенции, а также знание области приложения технологии. Такую комбинацию до сих пор непросто воспроизвести. В ведущих университетах и крупных корпоративных центрах обучения только начинают набирать обороты несколько образовательных программ в области ИИ. Учитывая перспективы этого направления, конечно, требуется его целевая поддержка. Потенциал здесь безграничен - от систем виртуальной и дополненной реальности, информационной безопасности, индустриальной аналитики до управления беспилотными летательными аппаратами и автомобилями.

Про цифру

Александр Тимофеев, директор Центра новых образовательных технологий и дистанционного обучения СПбГЭТУ "ЛЭТИ":

Фото: Завражин Константин/РГ
Путин предложил запустить программу "Земский учитель"

- Цифровизация образования стала важной составляющей частью государственной политики России. Уже сегодня любой школьник, студент или просто слушатель, вне зависимости от своего места жительства, может выбрать курс от любого ведущего университета по любой тематике на одной из международных или российских онлайн-площадок. Особенно интересной для российских студентов здесь представляется возможность перезачета результатов освоения онлайн-курса по основной образовательной программе. Для этого необходимо, чтобы в университете, где учится студент, действовал соответствующий нормативный акт о порядке признания результатов онлайн-курсов, а сам виртуальный курс отвечал его требованиям.

В ЛЭТИ онлайн-курсы предлагаются на русском и английском языках практически на всех ведущих международных и российских платформах онлайн-образования, включая Coursera, национальную платформу "Открытое образование", Лекториум и Stepik.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Сегодня государством принят курс на развитие цифровой экономики, что потребует подготовки специалистов качественно нового уровня.  Цифровизация образования предусматривает активное внедрение новых образовательных технологий и создание цифрового обучающего контента: онлайн-курсов, симуляторов, виртуальных лабораторий, визуализации учебной информации, а также профессиональную подготовку и переподготовку преподавателей. Кроме того, на повестке дня стоит необходимость создания "цифровых кампусов": инфраструктуры и набора сервисов, ориентированных на решение задач обеспечения работы учебных заведений и предоставления онлайн-инструментов обучающимся. НИТУ "МИСиС" в течение ряда лет успешно решает эти вопросы.

Про кадры

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета:

- Университеты должны стать площадками опережающей подготовки кадров нового поколения. Российское здравоохранение - одна из самых динамично развивающихся отраслей. Все больше внимания уделяется инновационным направлениям, внедряются биомедицинские технологии, идут процессы цифровизации и информатизации здравоохранения. Как никогда актуальной становится опережающая подготовка молодых специалистов в области медицины.

Владимир Путин поручил сформировать Национальный космический центр

Уже на протяжении нескольких лет Сеченовский университет развивает "медицину будущего", основываясь на прочном академическом фундаменте клинической медицины, одновременно расширяя свои возможности за счет проведения мультидисциплинарных исследований в сетевом партнерстве с мировыми лидерами в области инженерии, технологий, естественных наук. Так, в Международной школе "Медицина будущего" Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета открыты новые направления подготовки: информационные системы и технологии, наноматериалы, материаловедение и технологии материалов, механика и математическое моделирование; интеллектуальные системы в гуманитарной сфере.

Справка РГ

НОЦ - объединение образовательных организаций высшего образования и научных организаций с организациями реального сектора экономики, проводящее научные исследования и разработки мирового уровня, результатом которых становятся новые конкурентоспособные технологии и продукты. НОЦ готовит кадры для решения крупных задач в интересах развития отраслей науки и технологий.

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