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20.02.2019 18:00
Рубрика: Видео

Видео: байкер-нарушитель не смог скрыться от полицейских

Текст: Вадим Давыденко

Голливудский easy rider, беспечный ездок, легко уходящий от одного полицейского патруля за другим, пока в наушниках звучит Jefferson Airplane, а в венах кипит адреналин, уже не тот. Вроде и мотоцикл мощный, и шлем модных расцветок, и камера с хорошим разрешением, а вот мастерство вождения подкачало.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Французский байкер на этом видео почему-то решил, что ПДД не для него писаны, и что сирена полицейской машины не персонально для него голосит. Но на всякий случай посильнее нажал на газ, самонадеянно рассчитывая уйти от преследователей по узким проулочкам и между рядами плотно стоящих машин.

Но всё пошло не так, как хотел он, а по канонам рекламных роликов страховых и похоронных компаний. Как ни петлял мотоциклист, как ни жал на газ, но сирена продолжала звучать буквально у него за спиной. И на простейшем повороте байк занесло, асфальт вдруг резко встал на дыбы и несколько раз ударил беглеца по голове, а потом - клацание наручников и вот уже полицейский зачитывает его права...

В комментариях под видео не прозвучало ни единого слова сочувствия мотоциклисту. Дерзишь полиции, а сам при этом так плохо водишь - стыд тебе и срам. И административное заключение.

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#видео #авто