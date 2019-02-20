Биолог: Новый прибор покажет, есть ли жизнь на Марсе

Команда исследователей из Нидерландов разработала оптическое устройство, способное обнаруживать растения на расстоянии в тысячи километров.

Полный отчет об исследовании приведен на сайте Свободного университета Амстердама, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Принцип действия нового прибора основан на уникальной способности растений отражать свет.

Рабочий прототип устройства - так называемого спектрополяриметра TreePol - является результатом многолетних исследований голландского биолога Лукаса Патти из Свободного университета Амстердама. Ученый считает, что его разработка может помочь обнаружить внеземную жизнь. Его можно использовать при изучении других планет, в том числе Марса.

Прибор позволяет обнаруживать растения на огромном расстоянии. Он фиксирует особенности отражения света живыми существами, которые Патти назвал феноменом молекулярной ориентации.

Исследование биомаркеров началось в 2015 году с создания с приборов, которые могли обнаружить "вращение" отраженного света от листьев лабораторного плюща и фикуса.

После успешных испытаний устройство установили на крыше и направили его на ближайшее футбольное поле. К разочарованию исследователей сигнала не было. И только чуть позже они догадались - трава на поле была искусственной!

Как только прибор испытали на живых растениях, появился оптический сигнал. За прошедшие годы устройство было усовершенствовано до такой степени, что теперь оно способно обнаруживать растения на расстоянии в тысячи километров.

"Следующим важным шагом станет использование этого эффекта в экзопланетных моделях с реалистичными компонентами", - считает Патти.

Статью исследовательской команды можно найти и на сайте arXiv.org.