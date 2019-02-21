БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ

Борисовский БАТЭ завершил выступление в Лиге Европы. В ответном матче 1/16 финала на выезде белорусская команда разгромно уступила лондонскому "Арсеналу" - 0:3.

Неделю назад борисовчане одержали сенсационную победу 1:0, при этом "канониры" еще и доигрывали в меньшинстве после удаления Александра Ляказетта. Однако объективно было понятно, что повторить успех на "Эмирейтс" подопечным Алексея Баги будет сверхсложно. Наиболее возможным вариантом успеха БАТЭ эксперты считали результативное поражение с разницей в один мяч - в этом случае за счет гола или голов на чужом поле борисовская команда прошла бы дальше.

Но "Арсенал" не тот соперник, который простит такую оплеуху. Гостевое поражение было для лондонцев тем более обидно, что в прошлом сезоне команда, которой руководил еще Арсен Венгер, на групповом этапе Лиги Европы выиграла у БАТЭ дома 6:0, а на выезде - 4:2. Преемник Венгера Унаи Эмери недооценил борисовчан, но повторять эту ошибку он не собирался.

По сравнению с первым матчем Бага произвел одну перестановку. В запасе остался экс-игрок "Арсенала" Александр Глеб, которого на "Эмирейтс", несомненно, ждали увидеть. Однако в первой игре белорусский ветеран выглядел откровенно неважно, потому в этот раз вместо него в основе вышел Слободан Симович. К его форме, правда, тоже оставались вопросы, так как почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы и восстановился уже после окончания минувшего розыгрыша белорусской Высшей лиги.

Неизвестно, какой план был у Баги, но он провалился уже в дебюте встречи. На четвертой минуте в совершенно безобидной ситуации защитник Захар Волков, пытаясь прервать прострел, неловким движением ноги отправил мяч в сетку собственных ворот. Было заметно, что гости нервничали со стартового свистка, и эта нервозность, разумеется, сыграла против них.

Получив преимущество, "Арсенал" стал нагнетать давление, и этот прессинг воплотился в гол Шкодрана Мустафи на 39-й минуте. Он замкнул подачу Гранита Джаки, а опекавший Мустафи Дмитрий Бага - младший брат главного тренера команды - сдержать оппонента не смог.

Ситуация не изменилась и после перерыва. Лишь одно действие Баги-старшего вызвало одобрение не только немногочисленных борисовских болельщиков, доехавших до стадиона, но и всего "Эмирейтс" - на 59-й минуте на поле все же вышел Глеб, которому 35-тысячные трибуны устроили настоящую овацию. И буквально минуту спустя "Арсенал" забил в третий раз. Джака подал угловой, вратарь БАТЭ Денис Щербицкий до мяча не дотянулся, и никто не помешал Сократису Папастотопулосу, также незадолго до этого вышедшего на замену, пробить головой точно в сетку.

Этот гол оказался последним, хотя хозяева имели еще массу шансов довести счет до неприличного. Но финальный свисток зафиксировал победу "канониров" 3:0. Послематчевая статистика более чем красноречива: лондонцы нанесли девять ударов в створ против одного и подали 11 угловых - у БАТЭ же не было ни одного корнера. Процент владения мячом составил 66 на 34 в пользу "Арсенала", и это полностью соответствовало реальному положению дел.

Впрочем, это поражение не должно сильно расстроить борисовчан: "Арсенал" не та команда, проиграть которой зазорно. Зато теперь "желто-синие" могут спокойно готовиться к новому сезону в Беларуси, который начнется для них 2 марта матчем за Суперкубок страны против брестского "Динамо".