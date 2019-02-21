Беларусь возглавила рейтинг лучших стран СНГ для российских туристов

Беларусь возглавила рейтинг стран СНГ с наиболее привлекательными для российских туристов экскурсиями. Рейтинг подготовило аналитической агентство " ТурСтат " на основе интернет-опроса и исследования рынка экскурсионных туров.

За Беларусь, как лучшее среди стран СНГ направление для экскурсионного отдыха, проголосовали 27 процентов опрошенных российских туристов. Казахстан получил 22 процента голосов, Азербайджан - 16 процентов, Узбекистан - 12 процентов, Армения - 9 процентов.

По данным Государственного пограничного комитета РБ, Беларусь в 2018 году посетили более 4,7 миллиона иностранных граждан, передает БЕЛТА. Чаще всего страну посещают туристы из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. Средняя продолжительность пребывания российских туристов составляет пять дней.

"Традиционно пользуются популярностью наши белорусские санатории, прежде всего среди россиян. Популярны горнолыжные курорты - Силичи, Логойск. Новый импульс в развитии туризма получили заповедники и национальные парки. Например, в один из последних дней декабря в Беловежскую пущу приехало более 140 туристических автобусов. Традиционно вызывает интерес тур выходного дня по Мирскому и Несвижскому замкам. Наши агроусадьбы активно посещают не только белорусы, но и иностранцы", - рассказал журналистам заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма республики Беларусь Виталий Грицевич.

По данным "ТурСтат", в СНГ за год совершается более трех миллионов экскурсионных туров. Экскурсионный туризм включает в себя культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами.