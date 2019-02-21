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21.02.2019 21:40
Рубрика: Спорт

Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Chris Pizzello Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Знаменитый боец смешанного стиля (ММА), экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер завершил карьеру. Об этом информирует портал Bloody Elbow.

Сен-Пьер сообщил о своем решении на пресс-конференции. Он подчеркнул, что уходит в нужное время.

"У меня нет слез, я рад объявить о завершении карьеры, для этого пришло время, - сказал канадский спортсмен. - Я всегда говорил, что хочу уйти сам, а не потому, что кто-то скажет это сделать. Чтобы закончить на высоте, нужна дисциплина".

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Таким образом бой между Сен-Пьером и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, не состоится. Ранее и Хабиб, и Сен-Пьер сообщали о намерении провести этот поединок, а накануне наш спортсмен обратился к потенциальному оппоненту, подчеркнув, что для него было бы честью встретиться с Жоржем в октагоне.

"Просто не сложилось. Я желаю Хабибу всего наилучшего. Я его большой поклонник, считаю, что он сейчас является лучшим бойцом", - так прокомментировал Сен-Пьер несостоявшуюся встречу с Нурмагомедовым.

37-летний Сен-Пьер за карьеру в смешанных единоборствах провел 28 боев и выиграл 26 из них, 14 - досрочно. В прошлом году он дебютировал в среднем весе победным поединком с британцем Майклом Биспингом. Жорж выиграл титул, но позже освободил его, так как не мог проводить защиту из-за сложностей со здоровьем. Ради боя с Нурмагомедовым он был готов перейти в легкий вес.

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