Госдума приняла закон о борьбе с "лифтами-убийцами"

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении штрафов за нарушения правил эксплуатации лифтов. Особенно крупные финансовые санкции будут грозить, если в результате недоработок могли пострадать люди.

Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, ответственности "за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет". "Хотя ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан", - подчеркнул он.

Тема неисправности лифтов поднимается, когда происходят резонансные случаи. Причем не застрахованы жители даже престижных домов. Так, в 2016 году в ЖК "Алые паруса" у лифта, в котором ехала женщина, провалился пол, в результате чего она вылетела в открытую шахту и разбилась.

Нарушение требований к безопасности лифтов предлагается наказывать штрафом - до 40 тысяч рублей для организаций. А если была угроза жизни людей, возникновению аварии, то штраф вырастет до 350 тысяч рублей. Горе-монтажников или ремонтников оштрафуют на 3-5 тысяч рублей.

Административная ответственность также вводится в отношении подъемных платформ для инвалидов. В случае нарушений при их эксплуатации под угрозой оказываются наиболее уязвимые категории граждан, подчеркнул спикер ГД. Законопроект также касается движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Как признали в Ростехнадзоре в ходе рассмотрения поправок, многие лифты уже свой срок выработали. Кроме того, к их эксплуатации привлекались организации, где не было квалифицированных специалистов.