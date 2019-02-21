Хакерам понадобилось всего пять дней на взлом защиты Metro: Exodus

Фото: www.metrothegame.com

Защита самой обсуждаемой игры последних дней пала под натиском хакеров. На взлом Metro: Exodus умельцы из группировки CPY потратили всего пять суток.

Как похвастались сами пираты на популярном зарубежном портале Reddit, им удалось обойти новейшую версию Denuvo 5.6. Судя по скорости решения этой задачи, в алгоритмы защиты авторских прав не внесли никаких существенных улучшений по сравнению с предыдущей версией.

Metro: Exodus вышла 15 февраля одновременно на трех платформах - PC, PlayStation 4 и Xbox One. Релиз для персональных компьютеров сопровождал громкий скандал. Первоначально "Исход" должен был распространяться через Steam, более 200 тысяч игроков оформили предзаказ. Буквально за две недели до выхода компания-разработчик Deep Silver внезапно объявила игру эксклюзивом для другого цифрового магазина - Epic Games. Возмущенные фанаты встретили эту новость без энтузиазма и забросали негативными отзывами в Steam предыдущие части серии - Metro 2033 и Last Light.

"Исход" - это шутер от первого лица, его литературной основой являются книги Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2036 году на развалинах постапокалиптической России и Казахстана. Ядерная война уничтожила все живое на поверхности, и только кучка выживших сумела спастись в тоннелях московского метро. Главному герою предстоит покинуть подземку и найти новое место для жизни, попутно сражаясь с мутантами и улучшая свое снаряжение.