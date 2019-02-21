Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси

Более четырех десятков объектов будут введены в эксплуатацию в Беларуси согласно утвержденной инвестиционной программе. Эти перспективы обрели силу закона после того, как сегодня был подписан указ Александра Лукашенко, информирует его пресс-служба.

А всего в государственную инвестпрограмму включены 113 объектов. На их финансирование в нынешнем году предполагается направить 511 млн белорусских рублей, в том числе 189 млн - за счет государственных капитальных вложений, 80 млн - из средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, 80 млн - из резервного фонда главы государства, 95 млн - из республиканского дорожного фонда и 46 млн - из средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий.

Прежде всего, пояснили источники в руководстве страны, "финансовые средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности".

В соответствии с программой, в нынешнем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе корпуса хирургии и трансплантологии в белорусской столице, общежития Гродненского университета на 1030 мест, областного онкологического диспансера в Гродно, дома для медицинских работников в деревне Андреевщина Оршанского района, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, аварийного моста через реку Пина и путепровода-дублера в Могилеве.