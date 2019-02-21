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21.02.2019 09:46
Рубрика: Экономика

Комиссии при оплате картой в аптеках могут быть снижены

Текст: Екатерина Ясакова

Платежные системы отчитаются перед Центробанком о том, насколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях. Это касается социальных направлений, таких как аптеки, образование, медицина. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление директора департамента Национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной.

В частности, платежная система "Мир" (ее оператор - Национальная система платежных карт (НСПК), "дочка" ЦБ) в ответ на запрос ФАС предлагала снизить интерчейндж в социальных категориях.

Фото: iStock
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Главная составляющая тарифа за прием карт в торговой сети - интерчейндж, которую банк, обслуживающий точку (эквайер), платит банку, картой которого расплатился клиент (эмитент).

Ретейлеры уже давно пытаются отстоять свою позицию, заключающуюся в снижении банковских комиссий при оплате по картам. Недавно президент Владимир Путин, которому представили информацию о наличии комиссий на уровне 3 процентов, поручил "проработать" вопрос регулирования этих тарифов.

ЦБ выступил против ограничения комиссий банков за прием карт, рассказав о том, что ретейлеры платят 0,5 процента, при этом называют цифры, которые не существуют.

 

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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