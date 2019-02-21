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21.02.2019 17:35
Рубрика: В мире

Лавров заявил о готовности Москвы подписать мирный договор с Японией

Текст: Александр Ленин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы прямо сейчас подписать мирный договор с Японией. При этом в документе необходим пункт о добрососедстве, считает глава российского внешнеполитического ведомства.

"Как предложил президент Путин на Восточном экономическом форуме, мы были бы готовы прямо сейчас подготовить и подписать мирный договор", - подчеркнул Лавров, которого цитирует ТАСС.

При этом, уточнил министр, следует выработать документ, в котором "излагались бы по-крупному основы добрососедских, дружеских отношений". В настоящее время не требуется заключать договор о прекращении войны, так как состояние войны между Советским Союзом и Японией было прекращено после принятия Совместно декларации в октябре 1956 года.

Фото: REUTERS
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По словам руководителя российского МИДа, необходимым условием для подписания такого документа является признание Японией итогов Второй мировой войны. Уйти от этого не получится. В Уставе ООН, добавил Лавров, записано, что все сделанное державами-победительницами обсуждению не подлежит.

"Пока по итогам Второй мировой войны мы не видим готовности Японии подтвердить то, под чем она подписалась, вступая в ООН", - подытожил министр.

Кроме того, проблемой является ориентированность японских партнеров на Вашингтон. Для Токио отношения с США в сфере обороны являются приоритетом. Российская сторона не может этого не учитывать, когда американские власти видят в РФ угрозу.

В последнее время российско-японский диалог заметно активизировался. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров только в этом году уже дважды пообщался со своим японским коллегой Таро Коно. Ожидается, что руководитель российского дипломатического ведомства весной может посетить Токио для продолжения двусторонних консультаций.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора. Очередные переговоры лидеров пройдут в июне этого года в японской Осаке, где состоится саммит G20.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Отношения России и Японии
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