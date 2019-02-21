Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком Беларуси

Анализ истекшего года через призму национальной безопасности готовится руководством Беларуси. Принимая 21 февраля с докладом генерального прокурора Александра Конюка, Александр Лукашенко поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, передает пресс-служба главы государства.

Ожидается, что на нем будут подведены итоги работы в 2018 году, а также рассмотрен ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне президента. При этом Лукашенко попросил "сосредоточиться не на докладах о великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми предстоит работать".

"Итоги - два слова", - уточнил президент. Главное - "проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. Чтобы была единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом", - обозначил глава государства тематику мероприятия.

Непосредственно генпрокурора белорусский лидер попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются главы государства, и требуют согласования. Учитывая, что Александр Конюк возглавляет и наблюдательный совет Белорусской федерации лыжных гонок, Александр Лукашенко поинтересовался ситуацией и в данной сфере.