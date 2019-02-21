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21.02.2019 12:39
Рубрика: Экономика

Минсельхоз опроверг данные о перебоях с поставками молочной продукции

Текст: Евгений Гайва
Минсельхоз России не ожидает никаких проблем с поставками молока и молочной продукции в торговлю из-за введения электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", заявили в ведомстве.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"Минсельхоз России не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки", - сообщили в пресс-службе министерства. С начала июля 2018 года в системе "Меркурий" оформлено более 726 миллионов электронных сертификатов, и в настоящее время ежедневно оформляется около 5 миллионов документов. При этом "Меркурий" работает штатно, пояснили в министерстве, ссылаясь на данные оператора системы - Россельхознадзора.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Обязательная маркировка товаров начнется с марта

Нормально работают как межпрограммный, так и пользовательский интерфейс взаимодействия через интернет-браузер. "Замедлений в работе не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.

В настоящее время прорабатывается вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ветеринарных электронных сертификатов на готовую продукцию, добавили в ведомстве.

Ранее торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молочных продуктов из-за введения системы ветсертификации. По словам представителей ретейла, далеко не все поставщики смогут успешно работать в системе "Меркурий" и потому будут вынуждены сократить поставки товаров.

Фото: iStock
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Переход на обязательную электронную ветсертификацию готовой молочной продукции намечен на апрель этого года. Введение такой системы позволит полностью прослеживать путь молочного сырья от конкретной фермы к перерабатывающему заводу, а затем готовой продукции - от завода на прилавок.

Такая практика уже действует по отношению к мясной продукции. Никаких сбоев в поставках не отмечается. Первоначально предполагалось включить в систему и молочную продукцию. Однако, как заявляли в Россельхознадзоре, некоторые крупные производители молочной продукции выступили против введения системы "Меркурий", ссылаясь на возможные сложности с оформлением сертификатов. В результате, молочная продукция была выведена из-под действия системы.

Осенью прошлого года Минсельхоз России заявил о необходимости включения молочной продукции в систему обязательной ветсертификации.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Обязательная сертификация товаров
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