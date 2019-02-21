Минсельхоз опроверг данные о перебоях с поставками молочной продукции

Минсельхоз России не ожидает никаких проблем с поставками молока и молочной продукции в торговлю из-за введения электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", заявили в ведомстве.

"Минсельхоз России не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки", - сообщили в пресс-службе министерства. С начала июля 2018 года в системе "Меркурий" оформлено более 726 миллионов электронных сертификатов, и в настоящее время ежедневно оформляется около 5 миллионов документов. При этом "Меркурий" работает штатно, пояснили в министерстве, ссылаясь на данные оператора системы - Россельхознадзора.

Нормально работают как межпрограммный, так и пользовательский интерфейс взаимодействия через интернет-браузер. "Замедлений в работе не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.

В настоящее время прорабатывается вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ветеринарных электронных сертификатов на готовую продукцию, добавили в ведомстве.

Ранее торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молочных продуктов из-за введения системы ветсертификации. По словам представителей ретейла, далеко не все поставщики смогут успешно работать в системе "Меркурий" и потому будут вынуждены сократить поставки товаров.

Переход на обязательную электронную ветсертификацию готовой молочной продукции намечен на апрель этого года. Введение такой системы позволит полностью прослеживать путь молочного сырья от конкретной фермы к перерабатывающему заводу, а затем готовой продукции - от завода на прилавок.

Такая практика уже действует по отношению к мясной продукции. Никаких сбоев в поставках не отмечается. Первоначально предполагалось включить в систему и молочную продукцию. Однако, как заявляли в Россельхознадзоре, некоторые крупные производители молочной продукции выступили против введения системы "Меркурий", ссылаясь на возможные сложности с оформлением сертификатов. В результате, молочная продукция была выведена из-под действия системы.

Осенью прошлого года Минсельхоз России заявил о необходимости включения молочной продукции в систему обязательной ветсертификации.