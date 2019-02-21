Mitsubishi представила L200: пикап подорожал на 150 тысяч рублей

Компания Mitsubishi представила в Москве обновленный L200, а также объявила цены на автомобиль. Пикап предложат от 2 069 000 рублей. Это на 150 тысяч дороже, чем стоит дорестайлинговая машина. Топовая версия теперь обойдется в 2 702 000 рублей
Пикап получил эффектную внешность, напоминающую модель Xpander, сохранив два варианта полноприводной трансмиссии - Super Select и Easy Select. Управление полным приводом стало значительно проще за счет нового селектора выбора режимов движения.
В результате увеличения клиренса с 205 до 220 мм и перепрофилирования бамперов геометрическая проходимость улучшилась - углы въезда, съезда и продольной проходимости составляют 31, 23 и 25°.
В салон теперь удобнее попадать благодаря широким подножкам и новым поручням на передних и центральных стойках. В списке опций значатся подогрев руля, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, USB-порт на центральной консоли и для задних пассажиров, полка для мобильного телефона внизу центральной консоли, полка для мобильного телефона для задних пассажиров, датчики дождя, камера заднего вида.
Все комплектации оснащены легкосплавными дисками 18”, топовые версии получили современную светодиодную (LED) оптику.
В Россию пикап приехал с прежними двигателями: это турбодизель 4N15 объемом 2,4 л, который выдает 154 или 181 л.с. Шестиступенчатая механическая коробка передач осталась прежней, но при этом появился новый "автомат" Aisin с шестью передачами вместо прежнего пятиступенчатого.
Продажи обновленного L200 начнутся в марте. Сейчас машины уже поступают к дилерам.
В 2018 году модель вошла в тройку самых продаваемых пикапов на отечественном рынке - было реализовано 3028 машин. L200 уступил лишь УАЗ "Пикапу" (3799 машин) и Toyota Hilux (3190 машин). Всего же с 1997 года, когда модель появилась в РФ, японцы продали 60 тысяч L200.
Напомним, "РГ" одна из первых протестировала этот автомобиль. Можете ознакомиться с нашим материалом.