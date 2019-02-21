Mitsubishi представила L200: пикап подорожал на 150 тысяч рублей

Компания Mitsubishi представила в Москве обновленный L200, а также объявила цены на автомобиль. Пикап предложат от 2 069 000 рублей. Это на 150 тысяч дороже, чем стоит дорестайлинговая машина. Топовая версия теперь обойдется в 2 702 000 рублей

Пикап получил эффектную внешность, напоминающую модель Xpander, сохранив два варианта полноприводной трансмиссии - Super Select и Easy Select. Управление полным приводом стало значительно проще за счет нового селектора выбора режимов движения.

В результате увеличения клиренса с 205 до 220 мм и перепрофилирования бамперов геометрическая проходимость улучшилась - углы въезда, съезда и продольной проходимости составляют 31, 23 и 25°.

В салон теперь удобнее попадать благодаря широким подножкам и новым поручням на передних и центральных стойках. В списке опций значатся подогрев руля, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, USB-порт на центральной консоли и для задних пассажиров, полка для мобильного телефона внизу центральной консоли, полка для мобильного телефона для задних пассажиров, датчики дождя, камера заднего вида.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Все комплектации оснащены легкосплавными дисками 18”, топовые версии получили современную светодиодную (LED) оптику.

В Россию пикап приехал с прежними двигателями: это турбодизель 4N15 объемом 2,4 л, который выдает 154 или 181 л.с. Шестиступенчатая механическая коробка передач осталась прежней, но при этом появился новый "автомат" Aisin с шестью передачами вместо прежнего пятиступенчатого.

Продажи обновленного L200 начнутся в марте. Сейчас машины уже поступают к дилерам.

В 2018 году модель вошла в тройку самых продаваемых пикапов на отечественном рынке - было реализовано 3028 машин. L200 уступил лишь УАЗ "Пикапу" (3799 машин) и Toyota Hilux (3190 машин). Всего же с 1997 года, когда модель появилась в РФ, японцы продали 60 тысяч L200.

Напомним, "РГ" одна из первых протестировала этот автомобиль. Можете ознакомиться с нашим материалом.