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Рубрика: Легковые авто

МВД узнает о водителях, страдающих алкоголизмом

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Минздрав РФ будет передавать в МВД данные о наличии или отсутствии у водителей противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Новшество описано в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", опубликованном на сайте правительства РФ. Информацию о том, не страдает ли водитель (или ученик автошколы) алкоголизмом или наркоманией, начнут передавать до 31 декабря 2024 года.

Фото: istockphoto.com
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Законопроект был подготовлен в конце прошлого года. Предполагается, что сведения в МВД будут передаваться из государственных и частных клиник. Эта инициатива - часть реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения.

Она предполагает сокращение числа бумажных носителей. Для того, чтобы получить удостоверение, нужно будет предоставить лишь паспорт и заявление, а все остальные документы, включая медицинское заключение, проверят в электронном виде.

В число данных, которые будет получать ГИБДД через общую базу, попадут и сведения об ограничениях по управлению автомобилем. Например, то, что водитель должен носить очки или линзы. Авторы документа уточнили, что в настоящий момент водители, которые имеют противопоказания к вождению, могут управлять автомобилем, из-за чего создается угроза безопасности.

При этом в Минздраве уверены, что врачебную тайну новшество не нарушит: сведения, которые будут передаваться в МВД, не имеют прямого отношения к здоровью водителя и не раскроют информацию о его болезни.

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