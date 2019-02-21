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21.02.2019 21:55
Рубрика: Легковые авто

Поедем на своих

Наши машины готовы потеснить иномарки
Текст: Андрей Полухин
Российская газета - Федеральный выпуск № 40 (7798)
Российские производители смогут нарастить свою долю рынка новых легковых автомобилей по итогам 2019 года, отобрав часть спроса у иномарок. В этом уверены опрошенные "Российской газетой" эксперты.
По силовым установкам и рулевому управлению новые российские авто могут сравниться с иностранными. Фото: Сергей Куксин/ РГ По силовым установкам и рулевому управлению новые российские авто могут сравниться с иностранными. Фото: Сергей Куксин/ РГ
По силовым установкам и рулевому управлению новые российские авто могут сравниться с иностранными. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Небольшой плюс автопром показал уже в январе. Общими усилиями российские бренды смогли отыграть у иностранных 0,4 процента рынка. Сейчас их совокупная доля превышает 25 процентов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Названы марки-лидеры российского автопарка

"Впрочем, выводы стоит делать по итогам хотя бы первого квартала", - отмечает главный редактор журнала "АвтоБизнесРевю" Евгений Еськов. Но эксперты убеждены: шанс сохранить и даже нарастить долю рынка у наших производителей сейчас как никогда высок. "Цена - самый определяющий для потребителя фактор", - напоминает представитель аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов. И добавляет, что общий рост стоимости новых автомобилей лишь способствуют востребованности отечественных авто. Не случайно три последних месяца наиболее популярным новым авто в стране становится обновленная Lada Granta.

Возглавляет она и другой рейтинг - самых доступных моделей. Купить простой, но современный седан можно от 435 тысяч рублей, хетчбэк - от 450, универсал - от 462 тысяч. Похожая ситуация с другими отечественными марками. И ГАЗ, и УАЗ могут предложить потребителям наиболее дешевые автомобили в своих сегментах.

Иномарки, в том числе те, которые собираются на наших заводах, значительно подорожали с момента резкого изменения курса рубля, констатирует первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. "Наши автомобили стали более доступными, в связи с чем постепенное увеличение их роста продаж - уже набирающая ход тенденция", - подчеркивает эксперт.

Преимущество российских марок - в возможности предложить лучшую цену благодаря локализации производства, считает Еськов. "В современных условиях большинство клиентов отдают предпочтение наиболее доступным моделям. Конечно, если это не откровенное "ведро с болтами". И чтобы удовлетворить более взыскательный спрос и переманить часть из тех, кто принципиально предпочитает импортную продукцию, нашим производителям еще предстоит пройти серьезный путь.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Lada попала в рейтинг автомобилей, меньше всего теряющих в цене

"С точки зрения силовых установок и рулевого управления новые российские автомобили могут сравниться с иностранными. В плане дизайна те же Lada уже легко спутать с какими-нибудь корейскими моделями. Остается улучшить ходовую часть, поработать над комфортабельностью и интерьером салонов", - считает Иван Андриевский. Однако важно, чтобы вносимые изменения и улучшения не слишком резко тянули за собой вверх и цены. Такие примеры, увы, есть. В конце января АвтоВАЗ начал продажи флагманского седана Lada Vesta Sport. Хорошо оснащенный автомобиль, над которым всерьез потрудились инженеры, стоит свыше миллиона рублей. То есть дороже более интересных с точки зрения динамики седанов Skoda и Volkswagen.

"Спрос за последние годы сократился, поэтому в лидерах остались те автомобильные бренды, у которых получилось делать лучшие предложения по параметрам "цена - качество", - напоминает о золотой середине Евгений Еськов.

#Volkswagen #авто #Skoda #Lada Vesta #АвтоВАЗ