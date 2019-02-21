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21.02.2019 16:58
Рубрика: В мире

Назарбаев принял отставку правительства Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.

Врио главы кабинета министров назначен Аскар Мамин. Ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В Казахстане предложили переименовать страну

В четверг глава Казахстана выступил с заявлением, в котором подверг критике работу действующего состава правительства. Назарбаев подчеркнул, что по многим направлениям экономики положительные изменения достигнуты не были. А рост ВВП был достигнут только благодаря сырьевым ресурсам.

И в данный момент средства, которые есть у правительства "на местах", тратятся не по назначению, отметил глава Казахстана. Для изменения ситуации он предложил сформировать новое правительство.

В мире экс-СССР Казахстан
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