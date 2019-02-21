Назарбаев принял отставку правительства Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.

Врио главы кабинета министров назначен Аскар Мамин. Ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В четверг глава Казахстана выступил с заявлением, в котором подверг критике работу действующего состава правительства. Назарбаев подчеркнул, что по многим направлениям экономики положительные изменения достигнуты не были. А рост ВВП был достигнут только благодаря сырьевым ресурсам.

И в данный момент средства, которые есть у правительства "на местах", тратятся не по назначению, отметил глава Казахстана. Для изменения ситуации он предложил сформировать новое правительство.