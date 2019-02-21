Названы продукты, вызывающие опасные мутации бактерий в кишечнике

Переизбыток в рационе жирной пищи нарушает микрофлору кишечника, провоцируя мутации "полезных" бактерий. В перспективе это чревато диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и другими недугами, пишет Gut со ссылкой на китайских исследователей.

В эксперименте приняли участие более 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на три группы. У всех было равное дневное потребление белка. Между тем у первой группы доля жира в общем потреблении калорий составляла 20%, у второй - 30%, третьей - 40%.

Через шесть месяцев специалисты оценили влияние диеты на микрофлору кишечника добровольцев. Так, у представителей третьей группы наблюдалось наиболее значительное снижение полезных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты. Одновременно выросло количество микроорганизмов, характерных для больных диабетом второго типа.

Специалисты напомнили, что суточная потребность в жирах составляет примерно 25-30% от общего числа калорий. Среди самых опасных жирных продуктов - выпечка, фаст фуд, бекон, сосиски и другое обработанное мясо. Кроме того, специалисты рекомендуют исключить из рациона магазинные соусы.

Кстати

Ранее исследователи из Колумбийского университета с помощью нового метода микроскопии выяснили, что вредные насыщенные жиры, потребляемые в больших количествах, после проникновения в живые клетки организма неминуемо разрушают его.