Обновление приложения сломало умные кроссовки Nike

Умные кроссовки Nike Adapt BB с автоматической шнуровкой перестали работать после обновления специального приложения. На это пожаловались пользователи Android-гаджетов.

Как уточняет The Verge, владельцы кроссовок рассказали, что шнурки перестали затягиваться.

Некоторым пользователям удалось восстановить функционал умной обуви после полной перезагрузки. Но многие отметили, что их кроссовки перестали зашнуровываться даже с помощью физических кнопок.

Проблема, скорее всего, связана с ранней версией программного обеспечения, встроенного в кроссовки Nike. Если не обновить ПО вовремя, соединение с последней версией приложения для Android может привести к блокировке.

Nike Adapt BB презентовали в начале года. Их цена - 350 долларов.