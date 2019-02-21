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Обновление приложения сломало умные кроссовки Nike

21.02.2019,  
16:47
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: nike.com Фото: nike.com
Фото: nike.com

Умные кроссовки Nike Adapt BB с автоматической шнуровкой перестали работать после обновления специального приложения. На это пожаловались пользователи Android-гаджетов.

Как уточняет The Verge, владельцы кроссовок рассказали, что шнурки перестали затягиваться.

Некоторым пользователям удалось восстановить функционал умной обуви после полной перезагрузки. Но многие отметили, что их кроссовки перестали зашнуровываться даже с помощью физических кнопок.

Создано приложение, которое поможет пережить расставание

Проблема, скорее всего, связана с ранней версией программного обеспечения, встроенного в кроссовки Nike. Если не обновить ПО вовремя, соединение с последней версией приложения для Android может привести к блокировке.

Nike Adapt BB презентовали в начале года. Их цена - 350 долларов.

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